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Dünya

Darbeci Hafter yarım milyon insanı göçe zorladı

Libya hükümeti, başkent Trablus'un güney semtlerinde yaşayan yaklaşık yarım milyon insanın, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter'e bağlı milislerin düzenlediği saldırılar nedeniyle evlerini bırakarak göç etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:58:00 -
Darbeci Hafter yarım milyon insanı göçe zorladı

Yerel Yönetimler Bakan Yardımcısı Abdulbari Şenbaro, yaptığı yazılı açıklamada, Trablus'un güneyindeki 125 bin evin Hafter milislerinin saldırılarında zarar gördüğünü duyurdu.

Saldırılar nedeniyle insanların evlerini bırakarak başkentin kuzey bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktaran Şenbaro, "85 bin ailenin göç ettiği belirlendi. Libya'da ortalama bir ailenin 5 üyeden oluştuğu değerlendirildiğinde yaklaşık yarım milyon insanın göçe zorlandığı ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Şenbaro Trablus'un Ayn Zara, Ebu Selim, Aziziye, Sevani, Tacura ve Kasr bin Gaşir semtlerinin çatışma alanları olduğunu, başkentin merkezinin yanı sıra Suk Cuma, Endülüs ve Cenzur mahallelerine de roketlerin düştüğünü kaydetti.

Libya ordusunun 4 Haziran'da Trablus'un idari sınırlarından Hafter milislerini çıkararak kontrolü tamamen sağlamasının ardından, göçe zorlanan aileler başkentin güneyindeki evlerine dönmeye başlamıştı.

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