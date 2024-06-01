Darbeci generallerin affedilmesine tepki yağdı! "Bizleri derinden yaralıyor"

28 Şubat'ta darbe yapan generallerin affedilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Başkanı Şerife Kaya, "Biz Cumhurbaşkanımızın makamına duyduğumuz sevgi ve saygı şerefiyle bu kararı saygıyla karşılıyoruz ama katılmıyoruz. Darbeci oldukları mahkeme kararıyla tescillenen zalimlerin affedilmesinin yanında mazlumların hala haklarına kavuşamamış olması bizi derinden yaralamaktadır. Biz Cumhurbaşkanımızın devletin başında olduğunu ve sırtında yumurta küfesi taşıdığının farkındayız. Hangi dengeleri gözeterek bu kararı aldığını biz bilemeyiz. Ama istiyoruz ki sayın cumhurbaşkanımız bu kararı alırken adalet terazisinin dengesini korumak adına 28 Şubat mazlumlarının da haklarının iade edilmesi için hemen ivedilikle yetkili bir komisyonun kurulmasını istiyoruz." dedi.

Başörtülü kişilere saldıranlar hakkında açıklamalarda bulunan Kaya, "İşin açıkçası kendisini laik diye tanımlayan ve İslam diniyle mesafe koyduğunu iddia eden bir sosyolojik grup var. İşin özü kanaat önderlerinin ortak noktalarımızı dikkate almaları gerekiyor. Bu saldırıları yapanlar da cezalandırmalı. Bu kişilere yeterli cezanın verilmediğini düşünüyorum." dedi.

Hakkına kavuşamayan büyük sıkıntı çeken bir sürü insan var

Kaya, "28 Şubat mazlumlarının haklarının iadesi konusunda oldukça geç kalınmamıştır. Aradan geçen uzun zaman boyunca bazı mağdurlara hak verildi bazılarına ise hiç hak verilmemiştir. Hakkına kavuşamayan büyük sıkıntı çeken bir sürü insan var. Kanserli vakalar var. 28 Şubat mazlumlarının çok ağır sağlık sorunları var. Devlet bizim için de adalet ve hakkaniyeti sağlamalı." diye konuştu.

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