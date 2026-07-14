Tüm veliler şaşkın! Ünlü özel okul konkordato ilan etti

4 aydır maaş alamadıklarını belirten Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları Lise Müdürü Yakup Gürlevik, "Bu süreç içerisinde, okulumuzla alakası olmayan ekonomik durumlardan ötürü, OFB grubu konkordato ilan etti ve bir komiser heyeti atandı. Bu komiser heyeti okulun mali durumlarından sorumlu olduğunu söylüyor, okulun işleyişinin yine Onur Feridun Bozyiğit'e ait olduğunu, kurucunun onun görüşü göz önünde bulundurulduğunu söylüyor. Ekonomik olarak, okulun durumundan tamamen komiser heyeti sorumlu. Biz 4 aydır maaş alamıyoruz. 90'a yakın öğretmen, 120'ye yakın çalışan var. Komiser heyetinden edindiğimiz intibaya göre biz 2 ya da 3 ay daha maaş alamayacağız. Bizim bu durumu da kaldırmamız mümkün değil. Bu işin tek bir çözüm yolu var.