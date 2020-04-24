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Aktüel

Darbeci General Hafter’den Trablus’a roketli saldırı: 3 ölü

Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus’a roketli saldırı düzenledi.

2020-04-24 19:39:01 -
Darbeci General Hafter’den Trablus’a roketli saldırı: 3 ölü

Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus’a roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti.



Libya’da Darbeci General Hafter’e bağlı milisler Ramazan ayının ilk gününde başkent Trablus’a roketli saldırı düzenlerken, yapılan saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UHM) Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin el-Haşimi, saldırı hakkında yaptığı açıklamada Darbeci General Hafter’e bağlı milislerin Libya’nın başkenti Trablus’ta bulunan Ayn Zara bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine roketli saldırı gerçekleştirdiğini aktarırken, 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 sivilin ise yaralandığını duyurdu.



Darbeci General Hafter’e bağlı milislerin Ocak ayından bu yana Trablus’ta gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda yüzlerce sivil hayatını kaybederken, yüzlercesi ise yaralandı.

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