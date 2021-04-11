Darbeci amirallerin alçak bildirisinde İYİ Parti izi

104 emekli Amiral’in bildirisi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Gözaltında bulunan Türker Ertürk’ün avukatı Ayhan Yıldızel yazılı bir açıklama yaptı. Yıldızel, açıklamasında 8 Nisan günü gözaltındaki amirallerle görüştüğünü belirterek, metnin bir kişi tarafından değil bir grup tarafından hazırlandığını bildirdi. Metne son halini de E. Amiral Ergun Mengi tarafından verildiğini ifade etti. Avukat Celal Ülgen de aynı bilgiyi verdi.

Emekli Tümamiral Semih Çetin de Halk TV’de katıldığı programda özetle, “Whatsapp grubundaki metinde, ‘Yüce Türk Milletine’ diye bir ifade yoktu. Bildiri değil ‘basın duyurusu’ yazıyordu. Sonunda da "kamuoyuna saygıyla arz ederiz’ ifadesi vardı. Bildirinin altındaki tarih 06.04.2021 olarak görünüyordu. Ancak bu bildiri çok ilginç bir şekilde 4 Nisan'da basına sızdırıldı” dedi. Bildiriye son şeklini verip yayınlanmasına vurgu yaptı.

MHP: İYİ Parti bildirinin neresinde

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İyi Partili Kamil Erozan'ın 14 Aralık 2020’deki Dışişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' dediğini hatırlatarak, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin, "İP’li Kamil Erozan bu muhtıranın neresindedir? Yoksa bu muhtıra İP Genel Merkezinde mi hazırlanmıştır?" sorusuna yanıt istedi.

Erkan Akçay, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İyi Parti başkanı zevzekleri görmek istiyorsa önce kendi partisine ve işbirliği yaptığı zillet ortaklarına bakmalıdır. Zevzeklerin ve gerzeklerin elebaşları İP yönetiminde ve CHP’dedir. Muhtıracı amirallerin elebaşı ve ilk imza sahibi İyi Parti’nin Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan’ın yardımcısı emekli amiral Ergun Mengi’dir. Muhtırada rütbelilerin isimleri arka sıradadır. Yani muhtırada rütbenin önemi yok. Aynı FETÖ’de olduğu gibi. Sanki FETÖ imamı! İyi Partili Kamil Erozan 14 Aralık 2020’deki Dışişleri Bakanlığının bütçe görüşmelerinde 'Bütçeyi iktisatlı kullanın, yılın ikinci yarısında biz alacağız' demiştir. İyi Partili Kamil Erozan bu muhtıranın neresindedir? Yoksa bu muhtıra İyi Parti Genel Merkezinde mi hazırlanmıştır?"

İyi Parti’yi HDP ile gizli anayasa toplantısına katılmakla da eleştiren Akçay, "Dün, 'İyi Parti, teröristle masa kurmaz, pazarlık yapmaz' diyen, İyi Parti başkanı PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP ile seçimler için pazarlık masasına oturarak işbirliği yapmış, Türkiye’nin üniter yapısını bozmak için gizli Anayasa toplantıları düzenlemiştir. HDP ile Türkiye’nin üniter yapısını bölmeye yönelik anayasa çalışması yapan, Anayasa’dan; 'Devletin dili Türkçedir', 'Atatürk' ve 'Türk' ibarelerini çıkarmaya çalışan sen değil misin?” dedi.