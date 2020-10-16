'Darbe' paylaşımı yapan AYM üyesinin kardeşiyle ilgili dikkat çeken detay

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medya hesabından darbe iması yaptığı iddia edilen "ışıklar yanıyor" paylaşımıyla ilgili tartışmalar sürüyor.

Daha sonra yaptığı açıklamalarda geri adım atsa da Yıldırım, eleştiri oklarının hedefinde. Konuya ilişkin Nedim Şener, köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu.

FETÖ soruşturması

Bu mesajın siyasete yönelik olduğunun altını çizen Şener, Yıldırım'ın kardeşiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylar paylaştı:

"Elbette kimse kardeşinin fiili ile sorumlu tutulamaz ama o malum tweet’i atan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım’ın kardeşi D. Yıldırım hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2020/60525 numaralı dosya kapsamında FETÖ soruşturması da dikkat çeken başka bir ayrıntı. İstanbul Teknik Üniversitesi’nin kendi yaptığı bildirimleri, gelen ihbarlar ve FETÖ’nün Bank Asya’sında 41 bin 917 liralık hesabı bulunan D. Yıldırım, hesabı M.A. isimli kişinin kullandığını söylese de hakkında soruşturma devam ediyor. Soruşturma devam ettiği için daha fazla ayrıntıya gerek yok. Ama Engin Yıldırım’ın kardeşi D. Yıldırım hakkında böyle bir soruşturma bulunduğunu da aklınızın bir kenarında tutun."