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Gündem Darbe imalı metin satır satır analiz edildi... Amiral eskilerinin bildirisinde Lozan itirafı
Gündem

Darbe imalı metin satır satır analiz edildi... Amiral eskilerinin bildirisinde Lozan itirafı

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili'nde 104 emekli amiralin, seçilmiş hükümeti ‘darbe’ ile tehdit eden gece yarısı bildirisi konuşuldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 14:23:00 - 2021-04-06 14:36:02

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında, 104 emekli amiralin, seçilmiş hükümeti ‘darbe’ ile tehdit eden gece yarısı bildirisi konuşuldu.

Darbe tehdidi içeren bildirideki bazı cümleleri analiz eden Ali Karahasanoğlu “Lozan bunlara göre nedir. Türkiye’nin büyük bir başarısıdır. Ondan daha büyük bir başarı yok. Türkiye’nin tapusudur Lozan. Ama burda bilinç altında Lozan’ın hezimet olduğüu itiraf ediyorlar. Diyolar ki Lozan barış anlaşmasını tamamlıyor Montrö Sözleşmesi. Ne yapıyor Montrö Sözleşmesi. Çanakkale ve Marmara Denizi ve boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandırmış. Gerçekten de zaten vermiş. Ne yapmış. Boğazlar’da asker bulunduramazsın diyor Lozan Barış anlaşması.” dedi.

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Yorumlar

Leventbay

Darbe imasi yok bende okudum sayin Ali. Sokaga cikma yasagi (65yas ustu) olanlardan darbemi olur . Sizler aklinizi kacirmissiniz zirt pirt darbe soylemi sizin agzinizda .
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