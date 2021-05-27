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Gündem Darbe imalı bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında flaş gelişme
Gündem

Darbe imalı bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gece yarısı darbe imalı bildiri yayınlayan 103 emekli amiralin bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında 84 şüpheliyi ifadeye çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 10:09:00 -
Darbe imalı bildiri yayımlayan 103 emekli amiral hakkında flaş gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca "103 amiralden Montrö bildirisi" başlığı altında yayınlanan bildiriyi imzalayanlarla varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti amacıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, daha önceki aramalarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi, şüpheli ifadeleri ve HTS analizleri sonucu elde edilen deliler çerçevesinde, bildiride imzaları olan 84 şüphelinin, "devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan ifadeye çağırıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat yazıldığı, ifadelerin alınmasına başlandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında daha önce bazı şüpheliler hakkında da işlem yapılmış, bu kişiler adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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