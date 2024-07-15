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Gündem Darbe girişiminin seyrini değiştirmişti! Hande Fırat o telefonun akıbetini açıkladı
Gündem

Darbe girişiminin seyrini değiştirmişti! Hande Fırat o telefonun akıbetini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-07-15 14:07:00 -

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Face Time ile canlı yayına bağlayan ve darbenin seyrini değiştiren çağrıya vesile olan gazeteci Hande Fırat, o telefonun akıbetini anlattı.

Türkiye 8 yıl önce tarihinin en keskin virajlarından birini geçti. Milletin egemenliğine göz diken ordu içindeki FETÖ'cü hainler tank ve uçaklarıyla kışladan çıktı ve özgürlüğümüze kast etti. Sivillerin üzerine bomba yağdırarak yönetimi ele geçirmeye çalışan hainlere karşı Türk milleti büyük bir direniş örneği sergiledi ve tarih yazdı.

Milletin tek yürek olarak darbecilere engel olduğu gecenin en önemli anlarından biri de bu direniş için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıydı. Bu çağrı da CNN Türk ekranlarında dönemin CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın röportajıyla oldu. Televizyon tarihine geçen röportajda Erdoğan, 'Face Time' üzerinden kurduğu bağlantıda millete seslendi.

Şu sıralar Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi olan Hande Fırat o geceyi ve tarihi röportajı anlattı.

Küçük kızı Nehir'in arkadaşları ile sürekli Face Time görüşme yapmasından esinlenerek bu röportajın aklına geldiğini belirten Fırat, şöyle konuştu:

Okuldan geliyor arkadaşlarıyla konuşacaklar sürekli Face Time konuşuyorlar... Face Time hayatıma Nehir ile birlikte girdi. Ben bir anneyim. Benim de kızım evde ve sürekli ağlıyor. Dolayısıyla bütün bu duygular, sorumluluklar hepsi bir arada o yayın gerçekleşti. Görür görmez hemen kamera bana dönsün ki önemli olan orada Cumhurbaşkanı'nı gösterebilmek. Yaka mikrofonunu çıkarıp telefona tutarak o yayın gerçekleşti.
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Telefona ciddi teklifler geldi

Telefona bu tarihi röportajdan sonra iş adamlarından ciddi satın alma teklifleri geldiğini de söyleyen Fırat, telefonu satmadığını söyledi. Telefona zarar gelmemesi için kullanmadığını da belirten Fırat, milletin kaderini değiştiren telefonu sakladığını ifade etti.

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