Darbe gecesi Erdoğan neredeydi?

Darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ailesiyle birlikte Marmaris'te bir otelde konaklıyordu. Olağanüstü bir hal olduğunu sezen fakat ne olduğunu anlayamayan halkın basireti Cumhurbaşkanının çağrısıyla son buldu.

Erdoğan, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın telefonu aracılığıyla CNN Türk canlı yayınında Facetime görüşmesi yaparak halkı meydanlara davet etti. Halkın gücünün üstünde bir güç tanımadığını belirten Erdoğan'ın 6 dakikalık görüşmesinin ardından darbenin bastırılmasındaki kritik adımlardan biri, halk tarafından atıldı.

Adım adım darbe girişiminin son bulması için kriz yönetimi yapmaya çalışan Erdoğan'ın ekibi, Grand Yazıcı Otel’den ışıkları kapatılan helikopterle aileyi 00.15'de tahliye etti.