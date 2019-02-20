Darbe davasında karar verildi! Diyarbakır'daki darbe girişimi davasında, eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan hakkında müebbet hapis cezası verildi.

Diyarbakır'da darbe girişimi davasında eski generaller Atilla Darendeli ve Deniz Kartepe ile eski albay Bülent Gürdoğan müebbet hapisle cezalandırıldı.

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