Darbe davasında dikkat çeken diyalog: Hayırdır üzerine mi alındın?

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin davanın sanıkları, elebaşı Fetullah Gülen’e sahip çıkmaya devam ediyor. Duruşmadaki rahat tavırlarıyla dikkat çeken sanıkların bu cesareti nereden aldıkları da merak ediliyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ndeki salonda görülen duruşmada, 15 Temmuz’da şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar müşteki sıfatıyla beyanda bulundukları sırada, sanıkların sözlü sataşması nedeniyle gergin anlar yaşandı.

MÜŞTEKİLERE HAKARET ETTİLER

Müştekilerin beyanlarına, hakaret içeren sözlerle karşılık veren sanıklar, Mahkeme Başkanı Selfet Giray’ın talimatıyla salonda çıkarıldı. Müşteki beyanı alınmasına devam edildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne F16’dan atılan bomba nedeniyle yaralanan polis memuru Osman Büte, o gece yaşadıklarını anlattıktan sonra “Pensilvanya’daki vatan haini Fetullah Gülen başta olmak üzere bütün darbe sanıklarından şikayetçiyim” dedi.

SALONDAN ÇIKARILDI

Büte’nin bu ifadelerine sanıklardan bazıları, “hakaret ediliyor” gerekçesiyle itiraz etti. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Giray, müştekiye tepki gösteren sanığa, “Hayırdır üzerine mi alındın, neden rahat durmuyorsun?” dedi. Giray, duruşma düzenini bozduğu için sanığın salondan çıkarılmasını istedi. Kısa süreli gerginliğin ardından duruşma, müşteki beyanlarının alınmasıyla devam etti.

RAHAT TAVIRLARI ACIMIZI KATLIYOR

Duruşmada, Akıncı Üssü’nden havalanan savaş uçakların bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi sonucu şehit düşenlerin yakınları ile saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Müşteki Mevlüt Yaman, olay tarihinde Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğunu, gecenin ilerleyen saatlerinde darbecilerin kontrolündeki uçaklardan polislere bomba atıldığını kaydetti. Saldırıdan yaralı kurtulduğunu dile getiren Yaman, “Bize bu şekilde saldıran sanıkların bu rahat tavırları o günkü acımızı ikiye katlıyor. Bunca insanı şehit eden, yaralayanların duruşma salonundaki bu tutumlarından, kendilerinden ve elebaşlarından şikayetçiyim” diye konuştu.