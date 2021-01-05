Darbe arzuları depreşti! Ergenekon’dan cezaevinde yatmak, İlker Başbuğ’u akıllandırmamış

Vesayet heveslisi eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ’un 27 Mayıs üzerinden darbe ima ve tehdidi içeren ifadeler kullanarak, demokrasi karşıtı, “Menderes erken seçime gideceğim deseydi darbe olmazdı” şeklindeki açıklamalarına tepkiler çığ gibi büyüyor... Akit’e konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, tepkisini şöyle dile getirdi:

Darbecilik bunların genlerinde var

“Türk milletinin, darbe heveslilerine 15 Temmuz’da ne yaptığını herkes gördü. Hepsini derdest etti. Sadece iç çamaşırlarıyla uzunca yerde yüzüstü yatırdı. Bir daha buna tevessül etmeyi düşünenlere ben bu kadar insaflı davranılacağını düşünmüyorum yeni süreçte. Millet iradesine sahiptir. O devirler geçti. Doğrusu bu kadar tecrübe yaşamış eski bir Genelkurmay Başkanının ima yoluyla bile olursa bunları gündeme getiriyor olmasını anlamak çok zor. Belki geçmişten beri o içinde bulunduğu darbe süreçlerinden ötürü atamadığı psikolojik bir durum var. Darbecilik maalesef geçmişten beri var olan bir şey ama millet iradesine sahip çıkıyor. Biz milletten aldığımız iradeyi ölüm pahasına da olsa korumaya her daim hazırız. Hiç kimse de öyle bir şeyde başarılı olamaz.”

Tarihin çöplüğü içerisindeler

Emekli Yüzbaşı Avukat Bülent Demir de, şunları söyledi: “Milli iradeye saygısı olmayan zihniyetin artık tarihin çöplüğünde yerini aldığını göremeyen zavallılar eski Türkiye özlemi içerisinde kıvranmaktadırlar. Dolayısıyla milletimiz her dönemde darbe heveslilerini tarihin çöplüğüne atmıştır. Bu tarz hezeyanları Türk milleti gülerek izlemektedir. Gerek İlker Başbuğ, gerekse son dönemde darbe özlemi içerisinde olan ve tarihin çöplüğünden gelen ve milli iradeye saygısız seslerin tamamını dikkate almıyoruz. Şiddetle kınıyoruz. Milletimizin, fosilleşmiş zihniyete pirim vermeyeceğini o çağların çok gerilerde kaldığını ve avuçlarını yalayacağını bilmelerini istiyoruz.”

Darbe tehdidi trajikomik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da tepkisini şöyle gösterdi: “Muhalefetin sözcülüğünü yapanlar haftaya darbe söylemleri ile başlamışlar. Biri ‘darbe yapabilecek kabiliyetimiz maalesef yok’ derken, bir diğeri ‘Menderes erken seçim yapsaydı 27 Mayıs olmazdı’ diyor. Darbe özlemi içerisinde olanların bu eşgüdümlü söylemleri hiç sürpriz değil. Milletin demokratik, sivil hak ve kazanımlarını bir türlü hazmedemeyen, seçilmiş hükümeti kendilerinden olmadıkça meşru görmeyen darbeci zihniyet, 27 Mayıs’tan bu yana hep aynı. Bu millet, seçtiği lideriyle birlikte 15 Temmuz destanını yazan millettir. Kimse aklından çıkarmamalı. Seçimleri sadece kendileri kazanacaksa meşru gören, Menderes’ten Erdoğan’a milletin adamlarını hiçbir zaman hazmedemeyen bu zihniyete karşı milletimiz elbette uyanıktır. Darbeyi savunanların, meşru görenlerin, darbeyle tehdit edenlerin demokrasi söylemi ise sadece trajikomiktir.”