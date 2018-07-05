Dar giyinmek sağlığı olumuz etkiliyor!

DAR GİYİNMENİN ZARARLARI NELERDİR?

Kan dolaşımının olmaması sağlığınız için tehlikelidir çünkü yorgun ve bitkin hissetmenize neden olabilir. Kıyafetleriniz bacaklarınızı veya belinizi çok sıkı bir şekilde sardığında, kalbinizin kan dolaşımını sağlamak için daha fazla çalışması gerekir.

Vücudunuzda varisli damarlar artar. Bu, kadınlarda çok rastlanan bir problemdir. Progesteron hormonu damarların doğal boyutlarından daha fazla genişlemesine neden olan bir hormondur.

Elbiseleriniz çok dar olduğunda, kan dolaşımınız zayıflar ve bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Bir araştırmaya göre, kadın nüfusunun %31’inde varisli damarlar var. Bu durum oral kontraseptif kullanımı, dar pantolon giymek ve uzun süre ayakta kalmak gibi sebepler yüzünden daha da kötüleşebilir.

Dar kıyafetlerden kaynaklanan akciğerler ve soluk borusundaki basınç düzgün nefes almanızı engelleyebilir.

Göğüs bölgenizdeki gaz alışverişi yeterli bir şekilde sağlanmadığında, hücrelerin oksitlenmesi hızlanabilir. Bu da erken yaşlanmaya neden olabilir.

Bu da yetmezmiş gibi, zayıf solunum beyne oksijen göndermez. Bu da strese ve konsantrasyon eksikliğine neden olabilir.

Bu yüzden dar kıyafetler rahatlamanıza neden olmaz, tam aksine size zarar verir.

Dar giyinmenin ve sırt ağrısının alakası olmadığını düşünebilirsiniz ancak dar kıyafetlerin bel ve leğen kemiği ağrılarının sebeplerinden biri olduğunu anlamak için küçük bir test yapmak yeterlidir.

Hareket kabiliyetinizi kısıtlayan kıyafetler giymek sizi belirli kasları zorlamaya iter ve omurganızın normalinden fazla çalışmasına yol açar.

Kalçalarınız sıkışır ve normalde desteklediği vücudun ağırlığını taşımakta zorluk çeker. Kol ve bacaklarınızın hareket özgürlüğü olmazsa, günü ağrı ve acı hissiyle bitirebilirsiniz.

Pantolon veya kemer çok sıkı olduğunda, yemek yediğinizde ya da yemek sonrasında karın bölgenizin genişlemesine olanak tanımaz.

Mide, sindirim boyunca ihtiyaç duyulan asitleri üretmek için sürekli genişler.

Bundan dolayı, dar kıyafetler genellikle hazımsızlık, mide ekşimesi ve reflüye neden olur. Ayrıca kabızlık, bağırsak ağrısı ve karın şişkinliğine yol açabilir.

Giysilerin vücuda çok yakın olması sıcaklık ve nem oranını arttırır. Genital bölgede, dar kıyafetler mantar ve bakterilerin oluşumunu çoğaltır. Bu, kötü koku veya maya enfeksiyonları gibi sorunlara sebep olabilir.

Erkeklerde ise, dar iç çamaşırları ve pantolonlar erbezlerinde ağrıya neden olurken sperm kalitesini de düşürür.

Koltukaltı, ayak veya genital bölgelerdeki kötü koku dar giysilerin bir sonucu olabilir.

Naylon ya da likralı kumaştan yapılmış giysiler durumu daha da kötüleştirir ve her tür bakteri için üreme alanı oluştururlar.