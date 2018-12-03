Dar giyinmek çok zararlı

Bel omuriliğimizden çıkan iki sinir var. Eğer bunlar baskı altında kalırsa, yöneldiği bacakta ağrıların oluşmasına sebebiyet veriyor. Şekilde L2 ve L3 diye işaretlenmiş sinir köklerini görüyorsunuz. Bunlardan oluşan ve duysal bir sinir olan, tıp dilinde “lateral femoral kutanöz” denen sinir kalçanıın yan tarafına ve önde kasığa doğru uzanan bölgenin duyusunu etkiliyor.

Bu sinir hemen derinin altında yer alıyor. Yani bir anlamda cilt siniridir. Bu sinir, hekimlerin “kasık bağı” olarak da adlandırdıları “inguinal ligament”in altından geçiyor. Eğer buradan geçerken bu sinir bir baskı altında kalırsa, kalça yanında ve kasıktan bacakların iç tarafına doğru ara sıra yayılan bir tür yanma, aşırı duyarlılık ve kimi zaman da uyuşukluk hissi oluşabiliyor. Yürürken bacağınızı arkaya attığınızda veya uzun süre ayakta kaldığınızda ağrılarınızı artırıyor.

Bu rahatsızlık aşırı kilolu hanımlarda, hamilelerde ve şeker hastalarında görülüyor.

Fakat pantolonun ya da eteğin kemerinin fazla sıkı olduğu durumlarda ve sıkı korse kullanıldığında da ortaya çıkabiliyor.

Teşhis uzman hekimin sinir iletim testleri ile konulabilir.



Tedavisinde ise öncelikle söz konusu giyinme tarzından uzaklaşılması istenir. Ayrıca antienflamatuar ilaçlar verilir ve kilo verme tavsiyesinde bulunulur. Zamanla çoğu hastada yakınmalar geçer. Geçmezse sinir çevresine hınımların çok korktuğu kortikosteroid enjeksiyonu ile tedaviye geçilir.

Dar giymenin bedeli bir değil, iki değil..

Uzmanlara göre dar giymek kan dolaşımını ve kanın kalbe dönmesini güçleştirmekte, damarların genişlemesine yol açarak varise sebep olmaktadır. Ayrıca toplardamar iç yüzeylerinde iltihap oluşmasına veya damar pıhtılaşması (tromboli) gibi beklenmedik komplikasyonlara yol açabilmektedir. Olay kumaşın türüyle de yakından ilgilidir. Mesela jean kumaşlar son derece sert olduğundan, normal seyreden lenf dolaşımını bozar. Bu da hücreleri değiştirerek selülit ortaya çıkmasına yol açar.

Kadın doğum doktorları bu sağlıksız kumaşların sebep olduğu rahatsızlıklardan şikayetçiler. “Görüyoruz ki edeb yerlerinde tahriş ve ödem, deride çatlak, yırtık, her çeşit tahribat, enfeksiyon ve vajinal veya üriner iltihap gibi problemler, her geçen gün daha çok özellikle gençlerde yaşanmakta.” diyorlar. Dar pantalonlar ise bacakların hava almasını önlediği ve mikropların üremesini kolaylaştırdığı için mantar, egzama gibi deri hastalıklarına ve bacak sinirlerinin zedelenmesine yol açmakta. Mideyi sıkıştırdıkları için genellikle yemeklerden 2-3 saat sonra yemek borusuna asit kaçmasına yol açıyor, ayrıca karın ağrısı, geğirme hissi veya gaz yapabiliyorlar.