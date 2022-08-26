Dar gelirlinin borcunu devlet ödeyecek! 30 milyar lira temizlenecek

Hükümet, enerji ve emtia fiyatlarındaki rekor artışın etkisiyle küresel olarak yükselen enflasyonun yurtiçindeki yansımalarına karşı, dar gelirli vatandaşa nefes aldırmaya yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclis'e gelmesi beklenen yeni paketle, 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek.

4 bakanlık çalıştı

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Paketin yasallaşmasıyla birlikte elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar devlet üstlenecek.

İki aşamalı destek

Destek paketi, iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

Borçlara tasfiye

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Söz konusu iki paketle, küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşları rahatlamaya dönük önemli bir adım daha atılmış olacak.

Çalışma 1 ay sürdü

Dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulması amacıyla ilk olarak Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı bakan yardımcıları çalışmalara başladı. Yapılan teknik çalışmaların ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 17 Ağustos'ta bir araya geldi.

Yaklaşık bir ay süren çalışmaların ardından çalışmaya son şekli verildi. Kanun değişikliği çalışmalarına Adalet Bakanlığı'nca başlandı, düzenlemenin yeni yasama döneminin 1 Ekim'de başlamasıyla TBMM gündemine gelmesi bekleniyor. 9 milyon icra dosyasını kapsayan yeni düzenlemeyle 2 bin liraya kadar olan borçlar icradan düşecek.

Dar gelirli için atılan adımlar

Dar gelirli vatandaşlara verilen destekler 2002 yılında 1.6 milyar lira iken bugün 145 milyar lirayı aştı.

Desteklerin bütçe içindeki payı yüzde 1.3'ten 5.1'e çıktı

4 milyon haneye doğal gaz ve elektrik desteği verildi.

Doğal gaz faturasının faturasının % 82'sini devlet karşılıyor.

2022 yılında dar gelirlilerin doğal gaz ve elektriği kullanabilmeleri için 142 milyar liradan vazgeçildi.

Kira artış oranlarına yüzde 25'lik sınır getirildi.

Asgari ücrete 2022'de yüzde 90 artış yapıldı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 13 Eylül'de açıklanacak.

2003'te yüzde 3.9 olan 1.9 doların altında gelirle yaşayanların toplam nüfusa oranı binde 4'e indi.

EYT için çalışma sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ve öğretmenlerle ilgili düzenlemeler konusunda ilgili bakanlıklarla koordineli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, "Sayın Kılıçdaroğlu, bizim panikle yaptığımız hiçbir işimiz yok, sadece sizin rol kapma girişimlerinizi deşifre ediyoruz. 27 Temmuz'dan bu yana Adalet Bakanlığı'mız ile birlikte dar gelirli vatandaşlarımıza dönük devam eden çalışmalarımız kamuoyunun zaten malumudur.

Sizin de çok iyi bildiğiniz üzere EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Anlaşılan bizi yakından takip ediyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin" değerlendirmesinde bulundu