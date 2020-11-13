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Ekonomi Dar gelirli TOKİ evleri nereye yapılacak?
Ekonomi

Dar gelirli TOKİ evleri nereye yapılacak?

TOKİ Başkanlığı'nın konut satış listesi değişkenlik gösteriyor. TOKİ, ilan süresi dolan satışları geri çekerken yeni satışları ise resmî sitesinden bildiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 15:04:00 - 2020-11-13 15:09:10
Dar gelirli TOKİ evleri nereye yapılacak?

Kısa süreli aralıklarla güncellenen bu konut satışlarında şu anda 14 şehirde ev satış ilanı yer alıyor. Alt gelir grubu için sunulan konut satışları, ikamet şartı gerektirirken orta gelir grubunda bu şart bulunmuyor.

TOKİ'nin internet sitesinde yer alan konut satış listesi şu şekilde; Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Denizli, Giresun, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Van ve Zonguldak şehirleridir.

TOKİ konut satışlarında yer alan daireler nasıl?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ev alacak vatandaşlar için çeşitli alternatifler sunuyor olsa da satışa çıkarılan konutların birçoğu standart olarak üretilen evlerden meydana geliyor.

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmeleri adına üretilen konutlar genellikle 1+1 ve 2+1 olarak yapılıyor. Orta gelir grubu için üretilen konutlar ise çok büyük oranda 3+1 olarak üretiliyor. Ancak bu konutların dışında TOKİ’nin 4+1 konut satışı da bulunuyor.

TOKİ’de ödeme seçenekleri neler?

TOKİ Başkanlığı'nın sunduğu ödeme seçenekleri kuralı konut alımlarında uygulanan seçeneklerle aynı.

TOKİ, ev alacak olan vatandaşların konut projesine göre değişen oranlarda belli bir tutarda peşinat ödemesini istemektedir. Peşinat ödemeleri ise yüzde 10'dan başlayıp yüzde 12, yüzde 15, yüzde 20 ve yüzde 25 oranlarında alternatifleri bulunuyor.

Taksit seçenekleri de konuta göre değişkenlik gösteriyor. TOKİ, peşinat ödemesi yapan vatandaşların kalan borçlarını en az 120 ay olmak üzere uzun vadede taksitlendirme imkanı sağlıyor. Bu süre 120 ay, 144 ay, 180 ay, 216 ay ve 240 ay şeklinde değişiyor.

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