Dar alan kitaplıkları

Depolama için bir odanın yatay ve dikey alanını kullanmanıza izin verir ve kitaplardan çok daha fazlasını organize etmenizi sağlar. Fotoğraf çerçeveleri, biblolar, çocuk oyuncakları ve kişisel eşyalar bir kitap rafında saklanabilir.

Bunların her biri basit bir tasarımla başlar, her kitap rafında kullandığınız malzemeler onu başkalarından ayıran şey olacak ve ev dekorasyonunuzla eşleşecektir.

Sebze ve meyve kasaları, kendin yap fikirleri için birçok alternatif sunar. Kitaplık da onlardan biri. Bir dikey, bir yatay dizerek 3-4 katlı bir kitaplık yapabilirsiniz. Kasaları dilediğiniz renkte boyayarak evinizin dekorasyonunu renklendirebilirsiniz.

MERDİVEN VEYA KAYKAY

Ahşap bir merdiveni de kitaplığa ya da dekoratif bir rafa dönüştürebilirsiniz.

Çocuğunuzun eski bir kaykayını dekoratif bir rafa dönüştürebilirsiniz. Bu rafı kitaplar ya da dekoratif maksatlı kullanabilirsiniz.

Yine meyve kasası, bu kez daha klasik bir tarz. Kasaları eskitme boyalar ile boyayarak, oldukça şık bir kitaplık elde edebilirsiniz. Renkli çiçekler, biraz kitap ve dekoratif objeler ile harika görünecek!

ÇOCUK ODASI İÇİN

Çocuk odasındaki düzensizliği ortadan kaldıracak bir fikre mi ihtiyacınız var? O halde biraz meyve kasasına ihtiyacınız olacak. Dilediğiniz renkte boyayarak, çocuklarınızın oyuncakları ve masal kitapları için harika bir raf projesine dönüştürebilirsiniz.

Kendin yap kitaplık fikirleri arasında değerlendirebileceğiniz bir diğer fikir de, eski mobilyaları değerlendirmek. Eski bir ayakkabılığınız varsa, onu atmak yerine kapaklarını çıkarıp onu dönüştürmeyi deneyin.

Ahşap merdivenleri bir araya getirerek bir çalışma ünitesine dönüştürebilirsiniz. Merdivenlerin raflarına tel sepetler, çöp kutusu, hasır sepetler koyarak çalışma ünitesini daha da kullanışlı bir üniteye dönüştürebilirsiniz.

Böyle bir kitaplık ve raf ünitesi elde etmek için 2 adet merdivene ve farklı ebatlarda birkaç rafa ihtiyacınız olacak. Merdivenleri ters şekilde duvara monte ederek, basamaklarına en alta ve en üste uzun, orta kısımlara da 2-3 adet kısa boylarda raflar monte ederek eğlenceli ve renkli bir duvarınız olabilir.