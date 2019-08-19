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Dantellere zarar vermeden temizlemek mümkün mü?

Zaman ne kadar değişsede anneler, kızlarının çeyizlerini dantellerle donatmaya bayılır. Son derece şık görünen bu dantellerin temizlenmesi ise bir hayli zordur. Peki, dantelleri onlara zarar vermeden temizlemek mümkün mü?

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
Dantellere zarar vermeden temizlemek mümkün mü?

El emeği göz nuru danteller yeni neslin pek ilgisini çekmesede her evde bulunur. Çünkü büyükanneler, anneler kızlarını asla dantelsiz yeni evlerine göndermezler. Böyle kıymetli el işlerinin yıkanması da bir o kadar kıymetli. Çok hassas olan dantellerin yıkanması nasıl olmalıdır?

En doğru nasıl yıkanır?

Danteller asla perde, koltuk kılıfları veya çamaşır takımının yıkandığı gibi yıkanmamaktadır. Farklı bir yıkama yöntemi olan danteller için en doğru şekilde yıkama sağlandığı takdirde uzun ömürlü kullanımı da gerçekleşebilir. En doğru dantel yıkama taktiği nelerdir? Danteller nasıl yıkanır?

Danteller nasıl yıkanır?

Geniş bir kabın içerisine dantelleri yerleştiriniz ve ağzını sıkıca kapatınız. Yıkama için sabun veya deterjan taneleri kullanabilirsiniz.

Kabın içerisine koyduğunuz danteli iyice çalkalayınız. Durulama işlemine iyice çalkalama yaptıktan sonra geçiniz.

Dayanıklı bir dantel yıkamıyorsanız, yıkama öncesinde dantelleri beyaz bir bez ile iğneleyebilirsiniz.

Eskimiş olan dantellere kesinlikle çamaşır suyu uygulamayınız. Çamaşır suyu daha da çok eskimelerine hatta kopmalarına neden olmaktadır.

Yağmur yağdığı zaman dantelleri dışarıdaki ipe astığınız takdirde dantelleriniz beyazlayacaktır.

Çok hassas dantel perdeleri teker teker katlayınız ve temiz yastık kılıfına sokarak yıkama işlemini gerçekleştiriniz.

Ütüleme yaparken dantelleri ters taraftan ütüleyiniz. Ütülerken iplerin kırışmasına engel olunuz.

Kaynak: meraklimelehat.com

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:54
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