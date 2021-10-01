Dansözlere taş çıkartan performans! Habertürk'ün 'dansöz'ü Fatih Altaylı'yı sakız gibi çiğnedi

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Sosyal medya hesabından yayınladığı ‘dans’ görüntüsünün ardından işten kovulan Habertürk'ün eski spor spikeri Hande Sarıoğlu, ekranlarda göbek atan doktoru savunan Fatih Altaylı’ya ateş püskürdü.

'Göbek atan' doktora disiplin soruşturması

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Banu Küçükpolat katıldığı canlı yayında oryantal edasıyla yaptığı ‘dans’ gösterisiyle tepkileri üzerine çekmişti. Doktorluk mesleğinin itibarını zedeleyecek şekilde ekranlarda ‘göbek atan’ Banu Küçükpolat’ın skandal görüntülerinin ardından TTB, hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Fatih Altaylı TTB'yi eleştirdi

Pandemi ile mücadele sürecinde algı operasyonları ile vatandaşa korku pompalayan TTB’nin bu hamlesi, verilerini kendisine baz alan Fatih Altaylı’yı rahatsız etti.

TTB’nin test, aşı, hastane doluluk oranları ile ilgili yalanlarını kaynak göstererek Sağlık Bakanlığı’na karşı kullanan Altaylı, TTB’nin ‘dansöz’ doktor ile ilgili kararı sonrası kıvırdı.

Altaylı TTB’yi eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

Siz dans etmediniz mi, hiç göbek atmadınız mı! Atmadıysanız atın. Rahatlarsınız! Sonra da gerçekten mesleği ayaklar altına alan, insanların canıyla oynayan, sağlığı ile oynayan, cüzdanı ile oynayan hekim kılığındaki soytarılarla ve edepsizlerle uğraşmaya başlarsınız.

'Dansöz' spiker Altaylı'ya ateş püskürdü

Fatih Altaylı’nın ‘göbek atan’ doktoru savunması, Habertürk’ten kovulan eski spor spikeri Hande Sarıoğlu’nu çıldırttı. Sosyal medya hesabından Fatih Altaylı’nın ilgili köşe yazısını paylaşan Sarıoğlu, üzerine düştüğü notlarla Fatih Altaylı’yı yerin dibine soktu.

Sarıoğlu, “Kendisi beni Habertürk’e transfer etmek isteyen benimle program yapmak isteyen kişiydi. Ben giderken ölü taklidi, hiç göremedik Altaylı Bey sizi bu bakış açınızla meydanlarda.” ifadelerini kullandı.

‘Dansöz’ spiker, TTB’nin hamlesini eleştiren Altaylı’ya tepki göstererek, “E siz değil miydiniz, evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunma isteyen” dedi.

Öte yandan Instagram hesabından Altaylı’nın konuya ilişkin sözlerini paylaşan Sarıoğlu, “Benim yüzüme karşı ‘Öyle poponu sallarsan böyle kovulursun’ derken zevkten dört köşeydi.” notunu düştü.

İşte Sarıoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşımlar:

Fatih Altaylı dansözlere taş çıkarttı!

‘Dansöz’ spikerin ayağını kaydırıp bugün ‘göbek atan’ doktoru savunan Altaylı, adeta dansözlere taş çıkartan bir performans sergiledi. Habertürk'ün 'dansöz'ü son paylaşımında ''Benimle dans eder misin Fatih Altaylı?" diyerek Altaylı'yı adeta sakız gibi çiğnedi.

Altaylı ile Sarıoğlu arasında canlı yayında gerginlik

Öte yandan 'dansözleri' bile savunurken iki yüzlülük yapan Altaylı ile doktor Küçükpolat gibi vücudunu teşhir ederek dans eden Sarıoğlu arasında daha önce canlı yayın esnasında gerginlik yaşanmıştı.

Spor gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altaylı, Sarıoğlu'nun kendisine yönelttiği "Aynı hareketi Emre Belözoğlu yapsaydı yorumunuz ne olurdu?" sorusuna "Kim olsa aynı yorumu yaparım. Ben ahlaksız bir adam değilim. Bana yaptığın saygısızlıktır. Siz konuşun, ben gidiyorum." şeklinde tepki göstererek stüdyoyu terk etmişti.

Sarıoğlu ise, Altaylı'nın stüdyoyu terk etmesini dikkate almayarak, rejinin reklam arası verme tavsiyesini geri çevirip programa devam etmişti.