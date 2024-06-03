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Yerel Dans ederek iş yerini kundakladı! O anlar kamerada
Yerel

Dans ederek iş yerini kundakladı! O anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-03 12:30:00 - 2024-06-03 12:34:03
Dans ederek iş yerini kundakladı! O anlar kamerada

Adana'da bir kişinin dans ederek iş yerini kundakladığı anlar kameraya yansıdı.

Adana'da torna atölyesi işleten Cenk Ethem Y., dükkanının karşısındaki bir iş yerine elinde pompalı tüfekle giderek önce köpeği kovaladı, sonra güvenlik kameralarına ateş edip, ardından dans ederek iş yerini kundakladı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sitede torna atölyesi işleten Cenk Ethem Y., akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle dükkanının karşısındaki yazılım sektöründe faaliyet gösteren iş yerini kundakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek üzere olay yerine geldikleri esnada kendisine ait torna atölyesinden pompalı av tüfeğini alan Cenk Ethem Y., yangını söndürmeye gelen itfaiye aracının önünü kesti. Havaya ateş açarak yangına müdahale edilmesini geciktiren Cenk Ethem Y. çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak polise teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, kullanılamaz hale gelen iş yerinde hasar oluştu.

Kameraları kırdığını zannetti

Olaydan sonra güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlarda Cenk Ethem Y.'nin elinde pompalı tüfekle gelip kepengi kaldırıp içeri girdiği, köpeği kovaladığı ve güvenlik kameralarına ateş ettiği görüldü. Şüphelinin bununla da kalmayıp dans ederek dükkanı ateşe verdiği ortaya çıktı. İş yerinde bulunan eşyalar alev aldığı esnada oradan geçen 2 kişinin yanan dükkanı fark etmemesi de şaşkınlık uyandırdı.
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