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Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına sert tepki! "Anayasa'yı çiğnedi"

Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, Danıştay'ın Öğrenci Andı kararına tepki gösterdi. Bozdağ, Danıştay'ın anayasayı çiğnediğini ifade etti.

19 Ekim 2018 Cuma 02:09
Danıştay'ın 'öğrenci andı' kararına sert tepki! "Anayasa'yı çiğnedi"

Resmi Twitter hesabından Danıştay'ın kararı hakkında açıklama yapan Bozdağ, Türkiye'in hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, "Danıştay kendisini yürtümenin yerine koyarak anayasayı çiğnemiştir" ifadelerine yer verdi.

"Yürütmeyi yok saydı"

Danıştay'ın kararıyla Öğrenci Andı'nın geri gelecek olmasına tepki gösteren Bakan Bekir Bozdağ, "İşlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yarı kararı verilemez" dedi.

Yargı yetkisinin denetim şeklinde kullanılamayacağını da vurgulayan eski bakan, "Danıştay yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" şeklinde açıklama yaptı.

AK PARTİ'DEN TEPKİ GELDİ

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop da Danıştay'ın kararına tepki gösterenler arasında yer aldı.

Eski bakan Bekir Bozdağ ile birlikte kararın yasayı çiğnemek olduğunu ifade eden Şentop, "İdeolojik korumacılık günlerine mi dönüyoruz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Danıştay'ın Öğrenci Andı'nı geri getirmek için gösterdiği kararı 'zorlama' olarak niteledi.

Çocukların askeri terbiyeyle yetiştirilmesi dayatmasının doğru olmadığını ifade eden Yeneroğlu, "Bu anayasal hakkı ihlal eden bir yaklaşım" dedi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 02:09
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