Danıştay’ın kararı milleti sevindirdi

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Danıştay 10. Dairesi’nin, İstanbul Sözleşmesi”nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal talebini reddetmesi kamuoyunu ve aile STK’larını mutlu etti.

“Aile yapımıza uygun değildi”

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Günümüzde gündemi en fazla meşgul eden hususlardan birisi de ‘İstanbul Sözleşmesi’ başlığı altında bir takım ülkelerle birlikte ülkemizin de imza attığı, güya kadınları korumak maksatlı düzenlenmiş bir metin idi. Ancak bahse konu sözleşme yürürlüğe girdiği andan itibaren şiddet gören kadınların rahata ereceği beklenirken, bilakis daha da artmıştır. Nitekim söz konusu sözleşmenin sonucu olarak kadın sığınma evleri ihdas edilmiş, eşine şiddet uygulayan erkek için evden uzaklaştırma uygulaması başlatılmıştı. Hatta bu uygulama o kadar istismara yol açmıştı ki; eşine ‘höh’ diyen erkek anında ihbar edilerek sokaklara gönderilmişti.. Filhakika İstanbul Sözleşmesinin aile huzurumuza ne derece katkıda bulunduğuna dair değerlendirmeler yapıldığında, kesinlikle bir fayda sağlamadığı çok rahat bir şekilde görülecektir. Bu nedenlerle; İstanbul Sözleşmesi millet olarak bizim aile yapımızla uyumlu olmadığına inanıyoruz. O halde İstanbul Sözleşmesinin necip milletimizin ruhuna ve geçmişimizde olduğu gibi yeniden Osmanlı aile yapımıza dönmemize katlı sağlayacak şekilde düzenlenmesi kanaatindeyiz. Çünkü günümüzde şiddet sadece bir taraflı yapılan bir darbe değildir” değerlendirmesinde bulundu.

Aile düşmanlarına fırsat verilmesin!

Aile Birliği Platformu Sözcüsü İlhan Ergincan da, “Kendi partisi içinde kadına taciz ve cinsel suçlamaların üzerini örtmeye çalışan siyasi partiler Allah’ın ayetlerine karşı gelen İstanbul sözleşmesi için Allah izin verir hükümetin başına gelirsek ilk işimiz İstanbul sözleşmesini geri getireceğiz demektedirler. Allah sizin gibi aile düşmanlarına fırsat vermez. Davutoğlu, Babacan, Karamanoğlu, Akşener ve Kılıçdaroğlu ailenin yıkım projelerine hep birlikte sahip çıkmaktadırlar. Bizler var oldukça İstanbul sözleşmesi ve türevlerini yaşatmaya asla gücünüz yetmeyecektir” diye konuştu.

“Aile platformları tarafından memnuniyetle karşılandı”

Dağılmış Aileler ve Çocuk Hakları Derneği Basın Sözcüsü Furkan Sayın ise, “İstanbul Sözleşmesi, Danıştaydan’da VETO yedi. Yüksek Yargının yapılan baskı ve yönlendirmelere rağmen Türk Aile yapısını hedef alan İstanbul Sözleşmesi’ndeki gizli tehlikenin boyutlarını dikkate alarak toplum ahlakı ve huzurunu yaralayan İstanbul Sözleşmesinin iptal Kararının Anayasanın 104. Maddesine uygun olduğuna hükmetmesi İstanbul Sözleşmesini geri getirmek isteyen camiada şok etkisi yaratırken bu karar LGBT karşıtları ile içerisinde derneğimizinde bulunduğu tüm Aile platformları tarafından memnuniyetle karşılanmıştır” ifadelerini kullandı.