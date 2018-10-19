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Danıştay’ın “Andımız” kararı Eminağaoğlu’nu şımarttı! Küstah “Türkçe ezan” mesajı

İslam’a düşmanlığıyla bilinen YARSAV eski Başkanı, avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay’ın “Andımız” hakkındaki tartışılan kararını fırsat bilerek, “Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, 'bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da...' diyelim.” ifadesini kullandı.

19 Ekim 2018 Cuma 16:11
Danıştay’ın “Andımız” kararı Eminağaoğlu’nu şımarttı! Küstah “Türkçe ezan” mesajı

 yeniakit.com.tr  İslam ve başörtüsüne olan düşmanlığıyla meşhur, Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı, avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay’ın “Andımız” hakkındaki tepki çeken kararından sonra iyice şımardı. CHP’nin Türkiye’de diktatörlüğün dibine vurduğu tek parti yıllarında, insanları ibadet konusunda istediği gibi yönettiği günleri özleyen Eminağaoğlu, skandal bir mesaj paylaştı. Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay’ın “Andımız” kararını yorumlarken, “Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, 'bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da...' diyelim.” ifadelerini kullandı.

“Andımızı yazan, Ezan’ı da Türkçeleştiren kişidir”

Danıştay’ın kararından pek memnun olan Eminağaoğlu, “1932 yılında Milli Eğitim Bakanı olan, 1933 yılında Andımız'ı yazan Reşit Galip, Ezanı da Türkçeleştiren kişidir” diye yazdı.

“Bir gün Türkçe ezana da...”

Partisinin diktatörlük dönemlerini özleyen İslam düşmanı Eminağaoğlu, “Andımıza kavuşmuşken elbette hiç kuşkusuz ki, 'bir gün Türkçe ibadete, Türkçe ezana da...' diyelim.” ifadelerini kullandı.

İşte Eminağaoğlu’nun paylaşımı:

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 16:11
  1. Ömer Faruk Eminağaoğlu
  2. YARSAV
  3. CHP
  4. tek parti
  5. andımız
  6. Danıştay

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