Danıştay'dan İstanbul Sözleşmesi kararı!

CHP'nin İstanbul Sözleşmesi ile ilgili başvurusu Danıştay tarafından reddedildi.

CHP, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle nisan ayında Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.

Sözleşmenin yürürlükten kalkmasına bir gün kala Danıştay, söz konusu talebi reddettiğini açıkladı. Oy çokluğu ile alınan kararda, sözleşmenin 80. Maddesinin yürütme organına yani Cumhurbaşkanına fesih yetkisi verdiği vurgulandı.

Danıştay, CHP'nin başvurusunu reddetti

Anayasa’nın 104. Maddesine göre, uluslararası antlaşmaları onaylama yetkisinin cumhurbaşkanına ait olduğu belirtilen kararda, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” denildi.

Türkiye 20 Mart'ta sözleşmeden çekildi

20 Mart tarihinde, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldığına dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.





