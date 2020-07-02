Danıştay'daki duruşma sonrası Yunanistan'dan Ayasofya çıkışı
Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Ayasofya bir dünya miras anıtı. ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye'yi, dünyadaki Hristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyor" dedi.
Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 yılında verilen Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesine açılan davanın duruşması bugün bitti. Danıştay kararını 15 gün içinde açıklayacak.
Konu ile alakalı Atina yönetiminden bir açıklama geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "Ayasofya bir dünya miras anıtı. ABD Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok ülke Türkiye'yi, dünyadaki Hristiyanlarla Türkiye arasındaki devasa duygusal uçurum yaratmama konusunda adımlar atması konusunda uyarıyor" dedi.