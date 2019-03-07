Danıştay’a göre insanın ağaç kadar değeri yok

Mustafa Durmaz İstanbul

Her sabah çocuklara faşist Reşit Galip’in yazarlığını yaptığı Öğrenci Andını dayatan, Din dersinin zorunlu olmasını ‘özgürlük dışı’ olarak gören, başörtülü öğrencilerin sınav müracatlarında engeller çıkaran Danıştay, ideolojik kararları ile tepki çekmeye devam ediyor.

Terörün partisi HDP ile kol kola giren, İslam’a ve bütün değerlerimize savaş açan, illegal yapılanmaların merkezi olarak adlandırılan Eğitim-Sen’in başvurusunun ardından harekete geçen Danıştay 8. Dairesi, şimdi de Türkiye’nin ilim ve irfan yuvalarından biri olan Hizmet Vakfı’nın MEB ile olan protokolünün yürütmesini skandal bir kararla durdurdu.

Fidancıdan öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hizmet Vakfı arasında yapılan işbirliği protokolü, Hizmet Vakfı’na okullarda panel, sempozyum, yarışma, yaz okulu etkinliği düzenleme hakkı veriyordu. Danıştay’ın, “Devletin hizmet alanı içerisinde, davaya konu işlemde belirtildiği şekilde, doğrudan diğer kurum, kuruluş ve bireyler tarafından yürütülebileceğinin kabul edilmesi, örgün eğitim kurumlarını, kanuni idare ilkesine ve genel idare esaslarına aykırı olarak diğer kurum, kuruluş ve bireylerin faaliyet alanlarına dönüştüreceği açıktır. Protokol anayasaya ve Türk Milli Eğitiminin temel ilke ve kurallarına aykırıdır’’ ifadeleri ile protokolün iptaline karar verdi. Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle ülkenin güzide vakıflarını okullara sokmayan Danıştay’ın eğitim ve öğretim hizmetinin sadece kamu görevlileri eliyle yürütülebileceğini ifade etmesi ise bir başka skandalı açığa çıkardı. İslam Ümmetine bağlı bir nesil yetiştirme arzusunda olan vakıfların önü bir bir kapatılırken, tek gayeleri fidan dikmek olan Tema Vakfı başta olmak üzere birçok kurumun MEB ile protokol yaptığı, vakıf personellerinin ise rahatlıkla okullarda eğitim verdiği öğrenildi.

Hukuk garabeti

Gazetemize konuşan Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Ecevit Öksüz, Danıştay’ın skandal kararına tepki göstererek, “Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak hizmet üretebilmek için protokol imzalamaları ve birlikte çalışmaları; topyekün kalkınma bağlamında önemli bir unsurdur. Okullarda birilerinin yoga ile proje üretmesine itiraz etmeyip, ağaç yetiştirmek için kurulmuş bir vakfın eğitim vermesine ses çıkarmayıp, yerli ve milli vakıfların protokollerini iptal etmenin hakkaniyetli olmadığını düşünüyorum. Önceki gün alınan bu kararın da hukuk çerçevesinde değerlendirildiğine inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

Eski Türkiye’nin devamını arzuluyor

Danıştay’ın milli değerlerimize aykırı bir tutum içerisinde olduğuna dikkat çeken Öksüz, şöyle devam etti: “Danıştay 8. Dairesi’nin almış olduğu bu karar; kendi içerisinde statükoyu besleyen, yeni Türkiye’yi hazmedemeyen ve eski Türkiye’nin devamını arzulayan bir yapının olduğunu gösteriyor. Bu karar, milletin vicdanında karşılık bulmayacaktır. Kültürümüze ve değerlerimize fayda sağlayacak projeleri gözardı edip, insanı esas alan, insan için çalışan, insana hizmet eden vakıflara müsaade etmeyen Danıştay’ın kendi medeniyetimizden olmayan yoga gibi projelere sessiz kalması ise karanlık zihniyetin temsilcisi olduğunu ortaya koymuştur. Ağaç yetiştirmek için gösterilen hassasiyet, nesil yetiştirmek için de gösterilmelidir. Milli iradenin temsilcileri tarafından hukuki zemini yeniden oluşturularak, geçmişinden ve köklerinden ilham alıp geleceği inşa etmek isteyen sivil toplum kuruluşlarının projelerinin önü tekrardan açılacaktır.”