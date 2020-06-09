Danıştay Ayasofya kararını ne zaman açıklayacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "Danıştay'ın 2 Temmuz'da vereceği kararın ardından gerekli adımları atacağız" dedi.

"Ayasofya Cami'nin ibadete açılması" amacıyla Meclis Başkanlığına sunulan Araştırma Önergesi, TBMM'de kabul edilmedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Ayasofya'nın İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" diye konuştu.

Erdoğan:“Gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya konusunda Danıştay’ın kararını beklediklerini kaydederek, “Karardan sonra atılması gereken adım neyse ona göre gereken adımlar atılır” dedi. Yunanistan’ın konuyla ilgili açıklamalarına da sert tepki gösteren Erdoğan, “Türkiye’yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz?” dedi.

Yunanistan'ın Ayasofya açıklamasına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir' uyarısında bulundu.