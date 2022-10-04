Danışıklı dövüşe o da katıldı! HDP'den İsmail Saymaz'a PKK tepkisi..

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Halk TV yazarı İsmail Saymaz, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ilişkin kaleme aldığı yazısında, HDP'li bir yetkiliye dayandırdığı bazı iddialar aktardı.

Kaynağının ismini açıklamayan Saymaz, Selahattin Demirtaş'ın "barışçıl" açıklamalarına ilişkin HDP'den tepki geldiğini ifade etti.

Sözde PKK-Demirtaş kavgası!

Selahattin Demirtaş, Mersin polisevine yönelik saldırıdan sonra, "PKK" diyemediği bir dizi mesaj paylaşmış, son olarak da "Halkın demokratik çözüm ve barış isteğini gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz." demişti.

İsmail Saymaz, PKK terör örgütünden sözde tepki alan Demirtaş'a ilişkin yazısında, "Bir HDP’li yönetici, Demirtaş’ın HDP’den ayrı ve bir adım önde görünmesinden rahatsızlık duyulduğunu vurgulayarak, 'Demirtaş, bu şekilde devam ederse parti dışına itilir. Cezaevinden çıktığında bir panele bile sokmazlar. Hiçbir yerde konuşamaz. Bugünkü ruh hali böyle.' dedi." ifadelerini kullandı.

Saymaz, yazısına şöyle devam etti: HDP’li yönetici, Demirtaş’ın geçen nisan ayından beri PKK’ya karşı açıkça tavır aldığını ve bu tutumunu cezaevine giden HDP’lilere de açıkladığını kaydederek, 'Çok cesur bir hamle. Ama büyük risk aldı' diyor.

HDP'den Saymaz'a yalanlama!

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, sosyal medya hesaplarından İsmail Saymaz'a tepki gösterdi.

Twitter hesabından mesaj paylaşan HDP'li Temel, "HDP’de herkes, hele de yetkili olanlar açık kimliği ile konuşur, kendini gizleyerek konuşmaz... İsmini gizleyerek konuşuyorsa HDP’li değildir. Yetkili hiç değildir..." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Oluç da "Kendini gizleyip parti içine nifak sokmaya çalışan, kendini bilmez böyle bir HDP yöneticisi olamaz. Bu kabul edilir bir söz de değildir. Nokta." ifadelerini kullandı.