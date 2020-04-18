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Spor

Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi

2020-04-18 23:44:30 -
Danimarka'nın Midtjylland takımından arabalı seyirci önerisi

İSTANBUL (AA) - Danimarka Süper Ligi'nin lideri Midtjylland, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin seyircisiz devam etmesi halinde stat çevresine arabalı seyirci almayı planlıyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, lige seyircisiz devam edilmesi durumunda stadın etrafında bulunan 12 bin araçlık parkın en az 2 bininin açılabileceği ve insanların kurulan dev ekranlarla maçları takip edebileceği duyuruldu.

Taraftarların ekranlardan maçı izlerken, ayarlanan bir frekansla spikeri arabalarından dinleyebileceği aktarıldı.

Açıklamada demecine yer verilen kulübün sportif direktörü Preben Rokkjer, "Şimdiye kadar görülmemiş, en iyi stadyum deneyimini sağlamak istiyoruz. Biraz daha çalışmaya ihtiyacımız var. Taraftarlarımıza güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturabilmek için polis ve belediye yetkilileriyle iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı.

Danimarka'da ligler 12 Mart'ta ertelenmiş, 18 Mart'ta ise süresiz olarak askıya alınmıştı.

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