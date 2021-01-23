Danimarka'nın hedefi sıfır sığınmacı

Avrupa'da mültecilere karşı en sert tutum sergileyen ülkelerden biri olan Danimarka'da Başbakan Mette Frederiksen, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Frederiksen, sığınma başvurularını sıfıra indirmek istediğini, amacının Danimarka'nın hiçbir mülteciye sığınma hakkı vermemesi olduğunu söyledi.

"Sosyal uyumumuz olamazdı"

Ülkeye gelen sığınmacılara yönelik sert bir politika izleyen Frederiksen, "Ülkemize çok fazla mülteci gelmemesine özen göstermeliyiz, aksi takdirde sosyal uyumumuz olamazdı. Zaten tehdit altında.” dedi.

Avrupa'da kota sistemi

Avrupa'da göç krizinin zirvede olduğu yıllarda, 2015 yılında Danimarka'ya 21 bin 316 kişi iltica başvurusunda bulundu.

Danimarka, 2016 yılı itibarıyla BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’ne kota sistemiyle alması gereken yıllık 500 kadar mülteciyi de alamayacağını bildirdi.

2019'da yönetime gelen Frederiksen hükümeti, üç yıllık bir aradan sonra mültecileri BM'nin kota sistemi kapsamında kabul etmeye devam edeceğini açıkladı.

Para verip ülkelerine gönderiyorlar

Danimarka’da göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerini özendirmek için de bir proje başlatıldı.

Proje kapsamında Danimarka Göç Konseyi, mültecilere kişi başı 140 bin kron ödenerek (21 bin dolar), ülkelerine geri dönmesinin sağlandığını duyurdu.

Danimarka, 2019 yılının ilk 10 ayı içinde 438 göçmeni bu proje ile gönüllülük para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.

Konseye göre, geri dönüşü özendirme projesine eklenen para maddesi, göçmenlerin geri dönüşlerini önemli ölçüde hızlandırdı.

Dünya gündemine oturan fotoğraf

Frederiksen'in bu çıkışları akıllara 2015 yılında çekilen bir fotoğrafı getirdi.

Göçmen hareketinin en hareketli yıllarından biri olan 2015'te Avrupa içlerine doğru ilerleyen kalabalık mülteci grupları, kimi bölgelerde yerel güvenlik güçlerinin sert engelleriyle karşılaşıyordu.

O süreçte çekilen bir fotoğraf ise katı politikalarına karşın Danimarka tarafından dünyaya sevecen bir imaj çizmek için kullanılmıştı.

Danimarka polisi ile göçmen bir kız çocuğunun oyun oynarken çekilen fotoğrafları dünyanın gündemine oturmuş ve Danimarka'nın göçmenlere uyguladığı muameleye övgüler dizilmişti.