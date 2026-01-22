  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!
Dünya

Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Danimarka’dan Trump’a egemenlik resti: Grönland satılık değil, kırmızı çizgimizdir!

ABD Başkanı Trump’ın "Altın Kubbe" ve gümrük tarifesi tehditlerine Danimarka’dan sert yanıt geldi. Danimarka Başbakanı Frederiksen, "Yatırımı konuşuruz ama egemenliği asla" diyerek Washington’a kapıyı kapattı.

Dünya ekonomisinin kalbinin attığı Davos, dev bir egemenlik krizine sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ı kapsayan "anlaşma çerçevesi" ve gümrük vergisi baskılarına karşı Danimarka hükümeti geri adım atmıyor. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Arktik bölgesindeki güvenlik ve ekonomik yatırımlara açık olduklarını ancak toprak bütünlüğünden taviz vermeyeceklerini dünyaya ilan etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin Grönland'a ilişkin müzakere teklifiyle ilgili, siyaset, yatırım, güvenlik ve ekonomi gibi birçok alanda müzakere yürütülebileceğini ancak egemenlik konusunda bunun asla olmayacağını belirtti.

Frederiksen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'ndaki değerlendirmelerine yönelik yazılı açıklama yaptı.

Arktik'teki güvenliğin NATO'yu ilgilendiren bir konu olduğunu ifade eden Frederiksen, dün Davos'taki Trump ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte görüşmesini iyi ve doğal olarak niteledi.

Frederiksen, Rutte ile iletişim halinde olduklarını kaydederek, "NATO, Danimarka Krallığı'nın tutumunu biliyor. Danimarka, siyaset, yatırım, güvenlik ve ekonomi gibi birçok alanda müzakere yürütebilir ancak egemenliği için asla müzakere olmayacak." ifadesini kullandı.

Danimarka'nın Arktik'teki güvenliğin güçlenmesi için müttefikleriyle yapıcı diyaloğa hazır olduğunu vurgulayan Frederiksen, "Buna toprak bütünlüğümüze saygı gösterilmesi şartıyla ABD'nin 'Altın Kubbesi' de dahildir." değerlendirmesinde bulundu.

“KIRMIZI ÇİZGİMİZ VAR”

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen de ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Net bir kırmızı çizgimiz var. Krallığın bazı bölgeleri üzerindeki egemenliğimizi devretmeyeceğiz." sözlerini kullandı.

Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'nin de katılımıyla Rutte ile görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Poulsen, Rutte'nin Danimarka veya Grönland adına müzakere etmediğini ancak katkısının son derece önemli olduğunu belirtti.

ABD İLE NATO’NUN GRÖNLAND’A İLİŞKİN ‘ANLAŞMA ÇERÇEVESİ’

ABD Başkanı Trump, Davos'taki temasları kapsamında 21 Ocak'ta NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta 8 Avrupa ülkesine uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Rutte ile görüşmesine ilişkin, "Bu görüşme sonucunda, Grönland ve tüm Arktik Bölgesi ile ilgili gelecekte yapılacak bir anlaşmanın çerçevesini oluşturduk. Bu çözüm hayata geçerse, ABD ve tüm NATO ülkeleri için harika bir çözüm olacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

Trump ayrıca, Grönland ile ilgili "Altın Kubbe" savunma sistemi konusunda ek görüşmeler yapılacağını ve tüm sürecin Başkan Yardımcısı JD Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff uhdesinde yürütüleceğini ifade etmişti.

