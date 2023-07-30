  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Küçükçekmece'de eski nişanlısı tarafından öldürülen Gönül Er son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi’nden flaş yerel seçim kararı! Karamollaoğlu, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

O kente giriş 700 lira oldu! Oldu olacak, vize de isteyin bari

O ülkede büyük skandal! İslami Değerleri Yayma Başkanı, ‘eşcinsel seks kaseti’ çıkınca...

Jandarma Genel Komutanlığı açıkladı! Mahmut Tanal'ın peşinden koştuğu 2 jandarma personeli açığa alındı

TSK'nın gücüne güç katacak! Teslimat başlıyor

Milyonları havalara zıplatacak gelişme! 1 Ağustos’ta başlıyor

İyi Parti, Cumhur İttifakı'na mı katılıyor? Şok açıklama

Uzman isim, "Boşverin altını-doları! Şimdiden onu ufak ufak alın" diye duyurdu! Öyle bir fırlayacak ki...

Dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonlar belli oldu! İphone kullananlar şaşkın…
Dünya Danimarka'dan dikkat çeken Kur’an-ı Kerim hamlesi
Dünya

Danimarka'dan dikkat çeken Kur’an-ı Kerim hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-07-30 21:44:00 -
Danimarka'dan dikkat çeken Kur’an-ı Kerim hamlesi

Sık sık Kur’an-ı Kerim’e yapılan alçak saldırılara kucak açan Danimarka, bunu önlemek için harekete geçeceğini açıkladı.

Danimarka ve İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar devam ederken, Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, Danimarka hükümetinin Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırıları önlemek için yasal yollar arayacağını aktardı.

Rasmussen yaptığı açıklamada, "Yakma olayları, birkaç kişi tarafından gerçekleştirilen son derece saldırgan ve pervasız eylemlerdir. Bu birkaç kişi, Danimarka toplumunun üzerine inşa edildiği değerleri temsil etmiyor. Danimarka hükümeti bu nedenle, örneğin diğer ülkelerin, kültürlerin ve dinlerin aşağılandığı ve bunun Danimarka için, özellikle de güvenlik açısından önemli olumsuz sonuçları olabileceği özel durumlara müdahale etme ihtimallerini araştıracak.” dedi.

Rasmussen, bu konuda alınacak tedbirlerin anayasal olarak korunan ifade özgürlüğü çerçevesinde ve Danimarka'da ifade özgürlüğünün çok geniş bir kapsama sahip olduğu gerçeğini değiştirmeyecek şekilde yapılması gerektiğini ileri sürdü.

Danimarka ve İsveç’te aralarında Türkiye Büyükelçiliğinin de bulunduğu çok sayıda ülkenin büyükelçilikleri önünde Kur’an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi
Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi

Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki
Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki

İSLAM

Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki

Danimarka'da yüce Kur'an'ı yakma hadsizliğine bir yenisi daha eklendi!
Danimarka'da yüce Kur'an'ı yakma hadsizliğine bir yenisi daha eklendi!

Dünya

Danimarka'da yüce Kur'an'ı yakma hadsizliğine bir yenisi daha eklendi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kur'an yakma hadsizliğine sert tepki!
Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kur'an yakma hadsizliğine sert tepki!

Gündem

Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'daki Kur'an yakma hadsizliğine sert tepki!

AK Parti'den provokasyona ilişkin açıklama! 'Danimarka sorumludur'
AK Parti'den provokasyona ilişkin açıklama! 'Danimarka sorumludur'

Gündem

AK Parti'den provokasyona ilişkin açıklama! 'Danimarka sorumludur'

Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale
Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale

Dünya

Danimarka'da bir alçaklık daha! Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösteren kadına polisten sert müdahale

Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan harekete geçti
Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan harekete geçti

Dünya

Kur'an-ı Kerim'in yakılması sonrası Suudi Arabistan harekete geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23