  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü
Aktüel

Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-31 15:05:57 -
Danimarka'da uygulanan Pfizer/Biontech aşısında yan etki görüldü

KOPENHAG (AA) - Danimarka İlaç Ajansı, 13 binden fazla kişiye Pfizer/Biontech'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Comirnaty uygulandığını ve 17 kişide yan etki tespit edildiğini duyurdu.

Ajanstan yapılan açıklamada, ülkede 27 Aralık'ta Kovid-19'a karşı Pfizer/Biontech'in ürettiği Comirnaty aşısının uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Aşının ilk etapta huzurevlerindeki ve risk grubundaki kişilere uygulandığı belirten açıklamada, 13 binden fazla kişiye yapılan uygulama sonrası 17 kişide yan etkiye rastlandığı bildirildi.

Aşının yan etki gösterdiği kişilere anında müdahale edildiği, yan etkilerin ise ciddi boyutta olmadığı ve kısa süre içinde ortadan kalktığı aktarıldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu çatısı altındaki havuzdan Kovid-19 aşısı temin eden Danimarka, yaklaşık 4,6 milyon doz Pfizer/Biontech aşısı satın alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...
Dünya

İsrail'den Türkiye açıklaması: Bazı işaretler...

İsrail'in Ankara'da görev yapan diplomatı Roey Gilad, Türkiye ile olan ilişkilerine dair bir açıklamada bulundu.
23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'
Gündem

23 kez ceza yiyen dönerci uslanmadı! 'Genelge beni bağlamaz'

Zonguldak'ta dönerci dükkanı işleten Erkan Cinbir adlı esnaf, tam 23 kez kural ihlalinden dolayı ceza yese de bildiğini okumaya devam ediyor..
İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın
Gündem

İşte laikçi Deniz Akkaya'nın zihniyet dünyası: SMA hastalarından önce sanatçılara sahip çıkın

Daha önce zinayı överek milletin değerlerine dil uzatan eski manken Deniz Akkaya, zihniyet yapısını bir kez daha sergiledi. Katıldığı bir p..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay