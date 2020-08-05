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Spor

Danimarka’da skandal olay! Başakşehirli oyuncuların odalarını hedef aldılar

Medipol Başakşehir'in son 16 turu rövanş maçı için gittiği Danimarka'da kamp yaptığı otel önünde havai fişek gösterisi yapıldı. Havai fişeklerle oyuncularımızın bulunduğu otel odalarını hedef alan taraftarlara kimse müdahale etmedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:42:00 -

Temsilcimiz Medipol Başakşehir bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'a konuk olacak.

Son 16 turu rövanş maçı öncesinde Kopenhag taraftarları, Başakşehir'in kaldığı otel önünde havai fişek patlatarak futbolcularımızı geç saate kadar taciz ettiler.

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