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Aktüel Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle 280 bin kişinin yaşadığı 7 belediyeye giriş-çıkışlar yasaklandı
Aktüel

Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle 280 bin kişinin yaşadığı 7 belediyeye giriş-çıkışlar yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-06 00:17:17 -
Danimarka'da Kovid-19 nedeniyle 280 bin kişinin yaşadığı 7 belediyeye giriş-çıkışlar yasaklandı

KOPENHAG (AA) - Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, mutasyona uğrayan yeni tip koronovirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için Kuzey Jylland bölgesindeki 7 belediyeye giriş çıkışların yasaklandığını açıkladı.

Frederiksen, yaptığı açıklamada, vizon çiftliklerinde mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) türeyen "Cluster-5 ırkı" tespit edildiğini hatırlattı.

Virüsün yayılmasını engellemek istediklerini aktaran Frederiksen, bu nedenle vizon çiftliklerinin yoğunlukla bulunduğu Kuzey Jylland bölgesinde Frederikshavn, Vesthimmerland, Brönderslev, Thisted, Jammerbugt, Hjörring ve Laesö belediyelerine giriş-çıkışların yasaklandığını söyledi.

Frederiksen, Kovid-19'un vizonlarda mutasyona uğradığının duyulmasının ardından, tüm dünyanın gözünün Danimarka’nın üzerinde olduğunu kaydetti.

Antikor tedavisinin mutasyona uğrayan ve "Cluster-5 ırkı" olarak adlandıran virüse etki etmediğini söyleyen Frederiksen, bu yüzden Kovid-19 aşı çalışmalarının tehlike altında olduğunu ve bulunacak aşıların mutasyona uğrayan virüse karşı etkili olmayacağını vurguladı.

Frederiksen, durumun çok ciddi olduğunu belirterek, "Şimdi yeni görevimiz mutasyona uğrayan ve biz insanlara da bulaşan salgının önünü kesmek için çalışmak. Bu yüzden Kuzey Jylland’de 7 belediyede vatandaşlara yönelik bazı kısıtlamalar getirdik." dedi.

Buna göre yaklaşık 280 bin kişinin yaşadığı 7 belediyeye, kritik işlerde çalışanlar hariç, giriş-çıkış yapılamayacak.

7 Kasım Cumartesi gününden itibaren belediyelerde paket hizmeti veren restoranlar dışında kalanlar kapatılacak.

Yüzme havuzları ve spor salonları kapatılırken, profesyonel spor müsabakaları ise seyircisiz yapılacak.

Söz konusu belediyelerde temel eğitimde 5-8'inci sınıflar hariç, ortaokul ve liselerde dijital ve uzaktan eğitim yapılacak.

Kısıtlamalar 3 Aralık'a kadar sürecek.

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