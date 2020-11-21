  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Danimarka'da hükümetin anayasayı çiğnemesi protesto edildi
Aktüel

Danimarka'da hükümetin anayasayı çiğnemesi protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-21 21:09:49 -
Danimarka'da hükümetin anayasayı çiğnemesi protesto edildi

KOPENHAG (AA) - Danimarka'da Kopenhag ve Aarhus şehir meydanlarına traktörleriyle gelen göstericiler, hükümetin anayasaya aykırı olarak kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonu itlaf etme kararını protesto etti.

Başkent Kopenhag ve ülkenin ikinci büyük kenti Aarhus şehir merkezine polis eskortu eşliğinde traktörleriyle gelen çiftçiler, Kopenhag'ın liman bölgesi Langeliniekaj'da, Aarhus'ta ise Belediye Meydanı'nda toplandı.

Hükümetin yasal dayanağı olmadan, ülkede çiftliklerde kürkleri için yetiştirilen tüm vizonların itlaf edilmesine karar vermesinin anayasaya aykırı olduğuna ilişkin pankartları traktörlerine asan göstericiler, Başbakan Mette Frederiksen ve hükümete tepki gösterdi.

"Taşranın Başkaldırısı" adlı halk hareketi tarafından iki şehirde eş zamanlı düzenlenen gösteriye yaklaşık 850 traktörün kayıt yaptırdığı bildirildi.

Kopenhag'daki gösteride, eski Başbakan Lars Lökke Rasmussen'in yanı sıra muhalefetteki partilerin temsilcileri ile İslam ve yabancı karşıtı aşırı sağ partilerden Yeni Sağ lideri Pernille Vermund ve Danimarka Halk Partisinin uzun yıllar liderliğini yapan Göçmenler Sözcüsü Pia Kjaersgaard da katıldı.

Binlerce vatandaşın da destek verdiği ve traktörlere ilgi gösterdiği protesto olaysız sona erdi.

- Olayın geçmişi

Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.

Vizonların itlafına başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki hayvanları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ve anayasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı.

Hükümet, bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.

"Minkgate" olarak adlandırılan skandalda, eleştirilerin hedefi olan Gıda Bakanı Mogens Jensen istifa etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak
Gündem

Halkı sevindiren gelişme: 'Fuhuş' mahallesi tamamen yıkılacak

Trabzon'da suç ve fuhuş batağı olarak bilinen Çömlekçi mahallesi başlatılan kentsel dönüşüm projesi ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. ..
Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır
Gündem

Karamaollaoğlu yine hizmetleri diline doladı: Yol yapmak israftır

Hükümetin Türkiye'ye yaptığı çalışmalardan dolayı sıkça eleştiri getiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, şimdi de köprü ve..
Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı
Gündem

Birbirlerine düştüler! Millet İttifakı'nda şimdi de Demirtaş çatlağı

Bülent Arınç'ın, terör tutuklusu HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili soruşturmada ..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay