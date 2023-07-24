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Gündem Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi
Gündem

Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi

Yeniakit Publisher
2023-07-24 22:28:00 -
Danimarka'da bir skandal daha! Türkiye lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka’nın başkenti Kopenhag şehrinde bugün Kur'an-ı Kerim yakılması skandalına ilişkin bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bugün tekrarlanan Kur'an-ı Kerim yakma skandalına ilişkin çok sert bir açıklama paylaştı.

'Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı lanetliyoruz'

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kopenhag’da bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır.

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