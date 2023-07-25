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İSLAM Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki
İSLAM

Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki

Yeniakit Publisher
2023-07-25 00:50:00 -
Danimarka'da aşağılık eylem! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bugün tekrarlanan Kur’an-ı Kerim yakma skandalına sert tepki gösterdi.

Başkan Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Danimarka’da bir kere daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik aşağılık saldırı gerçekleştirildi. Bu aşağılık saldırının faillerini ve toplumsal barışı hedef alan bu tür eylemlere karşı sessiz kalan, izin vererek himayesi altına alan Danimarka makamlarını sergilediği bu tutum nedeniyle şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Avrupa başta olmak üzere batı ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı sürdürülen bu sistematik düşmanlığa karşı İslam dünyasını ve uluslararası düzeyde vicdan sahibi bütün yürekleri gür bir sadayla güçlü bir duruş sergilemeye davet ediyorum.”

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