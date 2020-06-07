Danimarka'da alçaklık! Siyasi parti üyeleri Kur'an yaktı

Danimarka'da Kur’an-ı Kerim üzerinden Müslümanları kışkırtmak için alçak provokasyonlar devam ediyor. Arhus kentinde Müslümanların yoğun yaşadığı bir mahallede ırkçı parti Sıkı Yön (Stram Kurs) üyeleri polisin gözü önünde bir çok Kur’an-ı Kerim'i yakarak Müslümanlarla dalga geçti.

Duruma sinirlenen 52 yaşındaki bir kişi polise ırkçı parti üyelerini durdurmasını istedi. Polisin olayları izlemesinden dolayı cebinden çıkardığı bir bıçakla ellerini havaya kaldıran kişi polis tarafından ayağından vuruldu.

Hastaneye kaldırılan sözkonusu kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ülkede yaşayan Müslüman ve aktivistler, Kura'nı Kerim yakılmasına izin vererek olayları büyüten polise sert tepki gösterdi.

Ülkede yaşayan Müslümanlarla ırkçılar arasında çatışma çıkartmak için polisin elinden geldiğini yaptığını savunan aktivistler, polisin Sıkı Yön Partisi üyelerinin Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına son vermesini istedi.