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Aktüel

Danimarka’da 50 kişi bir araya gelebilecek

Yeniakit Publisher
2020-06-08 16:14:01 -
Danimarka’da 50 kişi bir araya gelebilecek

KOPENHAG (AA) - Danimarka’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, en fazla 10 kişinin bir araya gelmemesi yönündeki kural 50 kişiye çıkarıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgını kapsamında normal hayata dönüşün 3’üncü aşaması yürürlüğe girdi.

Buna göre 10’dan fazla kişinin bir araya gelmesi yasağı 50 kişiye çıkarıldı.

Yüzme havuzları, spor salonları, çocuk oyun alanları, su parkları ve kumarhaneler yeniden hizmet vermeye başladı.

Danimarka’da 585 bin 24 kişiye Kovid-19 testi yapılırken, 11 bin 962 kişide virüs tespit edildi.

10 bin 792 kişi virüsü yenerken, 593 kişi yaşamını yitirdi.

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