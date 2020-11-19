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Aktüel Danimarka, "Cluster-5" virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu
Aktüel

Danimarka, "Cluster-5" virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu

Yeniakit Publisher
2020-11-19 15:29:35 -
Danimarka, "Cluster-5" virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu

KOPENHAG (AA) - Danimarka Devlet Serum Enstitüsü, ülkedeki tüm vizonların itlafına neden olan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyona uğramasıyla ortaya çıkan Cluster-5 virüsünün muhtemelen öldüğünü duyurdu.

Danimarka Sağlık Bakanlığının internet sitesinden yapılan ve Devlet Serum Enstitüsünün raporunun yer aldığı basın açıklamasına göre, Cluster-5 adlı virüs 15 Eylül’den bu yana ülkede görülmedi.

Açıklamada, Devlet Serum Enstitüsünün Cluster-5 adlı virüsün muhtemelen öldüğü yönünde tahminde bulunduğuna vurgu yapıldı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım’da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen Kovid-19 aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edileceğini bildirmişti.


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