Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi
Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, hedefin yıl sonuna kadar vatandaşlara aşı vurmaya başlamak olduğunu söyledi
KOPENHAG (AA) - Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verildiğini bildirdi.
Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar Danimarka’ya geleceğini ifade etti.
Danimarka'nın yanı sıra Grönland ve Faroe Adaları’nda yaşayanlara da Kovid-19 aşısının teklif edileceğini aktaran Heunicke, aşı teklif edilen herkesin bunu kabul etmesi çağrısında bulundu.
- Aşı ücretsiz olacak
Heunicke, aşının öncelikle yaşlılar, kronik hastalar, risk grubundakiler ve sağlık çalışanlarına teklif edileceğini kaydetti.
Danimarka’nın 5 farklı Kovid-19 aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verdiğini belirten Heunicke, hedefin yıl sonuna kadar vatandaşlara aşı vurmaya başlamak olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Heunicke, aşının ücretsiz olacağı bilgisini de paylaştı.