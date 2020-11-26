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Aktüel Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi
Aktüel

Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, hedefin yıl sonuna kadar vatandaşlara aşı vurmaya başlamak olduğunu söyledi

Yeniakit Publisher
2020-11-26 22:40:47 -
Danimarka 15 milyon doz Kovid-19 aşısı sipariş verdi

KOPENHAG (AA) - Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verildiğini bildirdi.

Heunicke, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının yıl sonuna kadar Danimarka’ya geleceğini ifade etti.

Danimarka'nın yanı sıra Grönland ve Faroe Adaları’nda yaşayanlara da Kovid-19 aşısının teklif edileceğini aktaran Heunicke, aşı teklif edilen herkesin bunu kabul etmesi çağrısında bulundu.

- Aşı ücretsiz olacak

Heunicke, aşının öncelikle yaşlılar, kronik hastalar, risk grubundakiler ve sağlık çalışanlarına teklif edileceğini kaydetti.

Danimarka’nın 5 farklı Kovid-19 aşı üreticisinden toplamda 15 milyon doz aşı sipariş verdiğini belirten Heunicke, hedefin yıl sonuna kadar vatandaşlara aşı vurmaya başlamak olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Heunicke, aşının ücretsiz olacağı bilgisini de paylaştı.

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