Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a transfer oluyor Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a transfer oluyor.

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sırp futbolcusu Danijel Aleksic, Suudi Arabistan’a transfer oluyor.

E.Y. Malatyaspor’a 2017-2018 sezonunda 130 bin Euro’luk bonservis bedeliyle transfer olan ve kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü futbolcu Aleksic’in, Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklif üzerine Başkan Adil Gevrek ile görüşerek takımının kampından ayrıldığı ifade edildi.

Evkur yeni Malatyaspor forması altında geçen sezon toplam 14 gole imza atan genç futbolcu, 7 de asist yaparak başarılı bir sezon geçirmişti.

28 yaşındaki başarılı futbolcunun Suudi Arabistan’dan gelen teklif üzerine Evkur Yeni Malatyaspor’un kamp yaptığı Bolu’dan ayrılarak İstanbul’a geçtiği ifade edildi.

Kariyerine ülkesinin Vojvodina takımında başlayan Aleksic, İtalya’nın Genoa, Almanya’nın Greuther Fürth, Fransa’nın Saint Etienne ve Arles, Polonya’nın Lechia Gdansk ile İsviçre’nin Saint Gallen ekiplerinde forma giydi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.