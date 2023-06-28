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Gündem Dana kaçtı sahibi kovaladı! Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara
Gündem

Dana kaçtı sahibi kovaladı! Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

Yeniakit Publisher
2023-06-28 21:11:00 - 2023-06-28 21:15:26

İzmir’de bayramın ilk günü sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar trafikteki sürücülerde ve vatandaşlarda paniğe neden olurken, sahiplerinin kaçan hayvanları yakalama çalışmaları ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

İzmir’de Kurban Bayramı’nın ilk günü, hem kurbanlık hayvan pazarlarında hem de hayvan kesim noktalarında hareketli geçerken, kentin bazı ilçelerinde ise sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık danalar hem trafikteki sürücülerde hem de çevredeki vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Kaçan danalar ile sahipleri arasında yaşanan kovalamacalar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kayda alındı.

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