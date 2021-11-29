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Kadın - Aile Damla çikolatalı kurabiye tarifi. Kolay tarif
Kadın - Aile

Damla çikolatalı kurabiye tarifi. Kolay tarif

Çayınıza lezzeti ile eşlik edecek Damla Çikolatalı kurabiye tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:58:00 - 2021-11-29 19:02:59
Damla çikolatalı kurabiye tarifi. Kolay tarif

Damla Çikolatalı kurabiye tarifi için malzemeler

  • 100 gram tereyağı veya margarin
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı damla çikolata
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu

Yapılışı

Oda ısısında yumuşamış margarini ve pudra şekerini iyice karıştıralım. Yumurtayı ekleyip karıştıralım. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edip yoğuralım. En son damla çikolatayı ekleyip yoğuralım. Yoğrulan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp elde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim. Soğuyunca servis yapalım. Afiyet olsun

 

 

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