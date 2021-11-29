Damla çikolatalı kurabiye tarifi. Kolay tarif
Çayınıza lezzeti ile eşlik edecek Damla Çikolatalı kurabiye tarifi.
Damla Çikolatalı kurabiye tarifi için malzemeler
- 100 gram tereyağı veya margarin
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı damla çikolata
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2,5 su bardağı un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Yapılışı
Oda ısısında yumuşamış margarini ve pudra şekerini iyice karıştıralım. Yumurtayı ekleyip karıştıralım. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ilave edip yoğuralım. En son damla çikolatayı ekleyip yoğuralım. Yoğrulan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınıp elde yuvarlayıp yağlı kağıt serili tepsiye dizelim. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede yaklaşık 10-15 dakika kadar pişirelim. Soğuyunca servis yapalım. Afiyet olsun