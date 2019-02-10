Damat Romalıları da giydirecek

Damat-Tween markalarını bünyesinde bulunduran Orka Holding, yurtdışında büyümesini hızla sürdürüyor. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, dünyanın birçok ülkesinde mağazalarının bulunduğunu belirterek, “Yurtdışında 180 mağazamız var. Yakında Roma’da da olacağız. Yurtdışı gelirlerimiz, toplam ciromuzun yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu yıl yurtdışı gelirlerimizin payı yüzde 40’ı aşar” dedi. “Ülkemizin yurtdışına giden, mağaza açan tüm markalarının birbirine faydası oluyor’’ diyen Orakçıoğlu, ‘’Türk malı, Türk markası algısı gelişiyor, çıta yükseliyor. Öte yandan yurtdışında açılan mağazalar, Türkiye’ye ihracatta katma değeri yüksek gelir kapısı açıyor” şeklinde konuştu.

İtalya’da 30 noktada

İtalya’da gerçekleştirdikleri atılıma dikkat çeken Orakçıoğlu, bu ülkede 30 noktada vitrinde olduklarını belirterek, ‘’Sardunya’da mağaza açtık, Floransa’da mağaza açma çalışmamız var, şimdi sıra Roma’da” diye konuştu.

Takım elbise 225 euro

Toplam 82 ülkede 400’e yakın mağaza sayısıyla Türkiye’nin adını da duyuran Orka Holding’e bağlı markaların İtalya’daki müşterileri D’S gömleği 45 eurodan, Damat-Tween gömleği 115 eurodan, D’S takımı 225, Damat-Tween takımı ise 500 eurodan satın alıyor.

Yüzde 70 indirimle hediyeleşme fırsatı

14 Şubat haftasında sevdiği kişiye özel hediye almak isteyenler için yüzde 70 indirim kampanyası düzenleyen D’S Damat mağazaları, müşterilerine sürprizler de hazırladı. Şıklığı detaylarda arayanlar için hazırlanan özel hediyeler arasında deri ayakkabılar, kemerler ve cüzdanların yanı sıra fularlar, kaşkollar ve kravatlar yer alıyor. Sıvı ve leke itici NanoCare gömleklerden kolay ütülenen EasyCare gömleklere, yoğun iş temposuna ayak uyduracak Travel Serisi ürünler de özel hediyeler arasında yer alıyor.