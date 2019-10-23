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Damat Ekrem’in ‘beraati’ne bir tepki de Dilipak’tan geldi: Ekrem Yeter’in tahliyesini açıklayamazsınız!

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, Türkiye’nin FETÖ ile mücadelede başarılı olmak zorunda olduğuna dikkat çekerek “FETÖ davalarına yönelik toplumda derin bir kaygının hakim olduğunu görüyorum. Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’le ilgili verilen kararlar ve benzerleri nihayetinde yargıyı da şaibe altında bırakıyor, sanığı da, sağın ailesini de… Bu kişi serbest kalıyorsa ve siz benzer durumdaki ya da daha basit bir sebeple bir kişiyi içeride tutuyorsanız bunu açıklayamazsınız” dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 19:48
Damat Ekrem’in ‘beraati’ne bir tepki de Dilipak’tan geldi: Ekrem Yeter’in tahliyesini açıklayamazsınız!

 Murathan Seyitoğlu  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Abdurrahman Dilipak,Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ’den beraat etmesine tepki gösterdi.

“FETÖ davalarına yönelik toplumda derin kaygı hakim”

“FETÖ’cüler örgütle ilişkisi olmayanları ‘FETÖ’cü’ diye ihbar ediyorlar”

Türkiye’nin bekası bakımından FETÖ’nün büyük bir tehlike olduğunu ve bu tehlikenin tamamen yok edilmesi gerektiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “FETÖ davalarına yönelik toplumda derin bir kaygının hakim olduğunu görüyorum. FETÖ’cülerin FETÖ’cü olmayanları ‘FETÖ’cü’ diye ihbar edip onları sanık durumuna düşürürken, FETÖ’cülerin bir şekilde serbest bırakıldıkları yönünde yoğun iddialar gündeme geliyor.” şeklinde konuştu.

“Sembolik kişiler üzerinden toplum bu konuları izliyor”

Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sembolik kişiler üzerinden toplum bu konuları izliyor ve gelişmeleri isimler üzerinden örneklendirerek haklı olarak itirazlarda bulunuyorlar. Banka müdürü serbest olurken bankada basit bir hesabı olan insanlar cezalandırılıyor. Asıl müteahhit serbestçe dolaşırken ‘taşeron’ olarak iş yapanlar ‘FETÖ’cü’ diyerek tutuklanıyorlar. Bir şekilde zorlamayla öğretmen olduğu için sendikaya üye olanlar KHK ile meslekten atıldılar, kimileri cezaevlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar, kimileri ise KHK ile meslekten atıldıkları ancak haklarında herhangi bir yargı süreci dahi olmadığı halde dışarıda yaşam mücadelesi veriyorlar. KHK ile atılmışsa ise neden hakkında mahkeme süreci işletilmiyor ya da hakkında herhangi bir yargı süreci olmadığı halde neden görevine iade edilmiyor….Hakikaten bu konuda ciddi adaletsizliklerin, hukuksuzlukların olduğunu görüyoruz, duyuyoruz.”

“Damat Ekrem Yeter’in tahliye edilmesi yargıyı şaibe altında bıraktı”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in 15 Temmuz öncesine ait sosyal medya paylaşımlarının çok net bir şekilde bir çok gerçeği ortaya koyduğuna işaret eden Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’le ilgili verilen kararlar ve benzerleri nihayetinde yargıyı da şaibe altında bırakıyor, sanığı da, sağın ailesini de… Bazı sembolik isimlerin çok net bir şekilde örgütle ilişkisi olduğu halde ‘delil yetersizliği’nden tahliye edilmeleri kamu vicdanını derinden yaralıyor.”

“Adalet yoksa barış da zarar görür”

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“FETÖ tartışmaları ‘yargı borsası’ iddialarına kadar dayanıyor. Bu konunun siyasi kişilerle ilişkilendirilmesi ve ilişkilendirilen kişilerin geçmişteki söz ve davranışları yargı yanında bürokrasi ve siyaseti de şaibe altında bırakıyor. Ekrem Yeter’in 15 Temmuz öncesi sosyal media paylaşımlarını göndermiş bir arkadaş. O gece saat 24:00’den sonra mesajlar değişmiş ve bunun üzerinden yakın çevresinden sert eleştiriler var. Bu çerçevede bir polemik herkese zarar verir. Bu kişi serbest kalıyorsa ve siz benzer durumdaki ya da daha basit bir sebeple bir kişiyi içeride tutuyorsanız bunu açıklayamazsınız. Yargı, suçluyu beraat ettirir, suçsuzu mahkum ederse, bundan en çok zarar gören kendisi olur. Bu hukuksuzluğun açtığı yarayı hiçbir ilaç tedavi edemez. Adalet yoksa barış da zarar görür. Adalet ve barış yoksa, hiçbir özgürlük güven altında olamaz. Adalet mülkün temelidir. Adaleti feda ederek elde edilen kazanım, kazanım değildir.”

Mehmet Özmen, Ekrem Yeter’in arşivini deşifre etti!

Öte yandan Mehmet Özmen, “delil yetersizliği”nden beraat eden Ekrem Yeter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları deşifre etti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında 15 yıl hapis istemiyle FETÖ üyeliğinden yargılanan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in ‘delil olmadığı’ gerekçesiyle beraatine sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Mehmet Özmen’in arşivinden çıkardığı Ekrem Yeter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi için “delil” niteliği taşıyor. Mahkeme için “delil” niteliği taşıyan Ekrem Yeter’in işte o paylaşımları:

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 19:48
  1. Ankara
  2. Bülent Arınç
  3. Yeniakit.com.tr
  4. Abdurrahman Dilipak
  5. Ekrem Yeter
  6. FETÖ

YORUM YAZ

  • HümeyraHümeyra1 sa önce
    Vebaldesiniz
  • Kayinbabasi kim bunun tabiki beraat edecekKayinbabasi kim bunun tabiki beraat edecek2 sa önce
    Adalet evet normal vatandaşa işliyor. Bütün savcılar ve hakimler değişmeli. Kim nedir belli değil. Ayıklamak zor. Kanunlarda basitlesmeli. teroriste yardım yapan terör örgütü olan bu ülkede belediye başkanı olabiliyor. Ve asli mahkemede yargilaniyor. Ülkenin tek derdi avukatlara yeşil pasaport vermek mi. Yargı paketinden bu çıkıyor. İstanbul sözleşmesini iptal edin onun yerine. HDP yi kapatın. Alenen belli terörist oldukları Diyarbakır'da anneler benim çocuğum bu binadan götürüldü diyor içerideki evrakların kaçırılmasına müdahale edilmiyor. Daha çok çekeriz biz millet olarak. Paralilar dışarı garibanlar içeri her zamanki gibi
  • HarunHarun3 sa önce
    Sayin pakdil siz de hic güven vermiyorsunuz,Bekleyip göreceğiz
  • SevdaSevda8 sa önce
    Eşim tek tanıkla 6 yıl ceza aldı gitmedigim kapı kalmadı tanıga soru bile sormsmıza izin verilmedi dısya 8 aydır istinafta açılsın diye bekliyoruz size defalarca buradan yazdım bir çok vekile ulaştım ama yargı dediler biz bize bereaat istemedik haksızsak ceza alalım ama adaletli yargı yok dedik kimseye siz dahil hakkımızı helal etmiyorum
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 8 sa önce
    ahmaksıfataklını gerektiği biçimde kullanma yeteneğ i olmayan, zekâsı pek gelişmemiş, aptal, bön, budala (kimse).
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 8 sa önce
    Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, size AHMAK diyorum,AHMAK tanda cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olunabiliyor muş
  • VAHAP KALYONCUVAHAP KALYONCU10 sa önce
    Amma da sallıyorsunuzha fetönün oyununa gelip mahkemenin gerekçeli kararını görmeden nasıl bu kadar emin olabiliyorsunuz Arınçın damadını tanımam bilmem ama sayın dilipakın söylediğinide anlamiş değilim hani adalet herkes içinidi 
  • Sokağın sesiSokağın sesi10 sa önce
    Perşembe nin geleceği çarşambadan belli olur. Bülent istişare kuruluna girince bu gelişmelerin olacağı belliydi.
  • İbrahimİbrahim10 sa önce
    Bu yazı başka bir basın kuruluşunda yazılsaydı, fetö sözcüsü ilan edildiydiniz.
  • M Ali M Ali 10 sa önce
    ben pilot binbaşıyımı,beni ankesörlüden bilmediğim kişiler aradı diye suçlanıyorum adalet bu mu?
  • aaaaaaaa11 sa önce
    arinc cok .......... biri
  • sukrusukru11 sa önce
    En baba fetöcüler dışarıda kasıla kasıla geziyor.
  • VatandaşVatandaş12 sa önce
    Demekki adalet garibana geçerli mantığı çıkıyor ortaya.
  • Hangisini aciklayabilirsinizHangisini aciklayabilirsiniz12 sa önce
    Taminceyi,huseyin gulerceyi,her istedigini verdik lafini ..Dilipak eger mahkemelerde garibanlara uygulanan dusman hjkukunun 1/10u akp nin tepeden tırnağına kadar uygulansa dışarda kaç insan kalır.. mesele hak adalet olmayıp düşman hukuku uygulaıncadurum bu..okula giden damat olunca bir şey yok gariban bif vatandaşın çocuğu ise yedi sülalesini araştır..
  • AbdurramanAbdurraman12 sa önce
    Sadece yetermi..her istedigini verenler disarda 5 tl lik sms gonderenler disarda..siz bu zulumlerin hesabini dunyadadaAllahualem ahirettede veremessiniz
  • DermanDerman12 sa önce
    Sayin dilipak bu haberleri duya duya kabak tadi verdi.niyemibu is kolay deyil ihbar etmekle arastirilsin bu devletin savcinin isi bunlarin baylok murdur ne haltsa birde hesaplari konturol edildin ates yanmaya yerden duman cikmaz.ben sunu anlayamadim .sayin bulent arinc Abdullah gul davutoglu ,babacan aksam bitiyor sabah ayni haberbelki ulkede siz sahibi elestiriyokda ne oluyor sucluda olsa af oluyor olan sahipsize oluyor.
  • ACEACE12 sa önce
    FETÖ’cülerin FETÖ’cü olmayanları ‘FETÖ’cü’ diye ihbar edip onları sanık durumuna düşürürken, FETÖ’cülerin bir şekilde serbest bırakıldıkları yönünde yoğun iddiaların faturası yargıya değil Ak Parti hükümetine kesildiğinden Ak Parti devamlı kan kaybediyor.

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