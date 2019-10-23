Damat Ekrem’in ‘beraati’ne bir tepki de Dilipak’tan geldi: Ekrem Yeter’in tahliyesini açıklayamazsınız!

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Abdurrahman Dilipak,Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter'in FETÖ’den beraat etmesine tepki gösterdi.

“FETÖ davalarına yönelik toplumda derin kaygı hakim”

“FETÖ’cüler örgütle ilişkisi olmayanları ‘FETÖ’cü’ diye ihbar ediyorlar”

Türkiye’nin bekası bakımından FETÖ’nün büyük bir tehlike olduğunu ve bu tehlikenin tamamen yok edilmesi gerektiğine dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, “FETÖ davalarına yönelik toplumda derin bir kaygının hakim olduğunu görüyorum. FETÖ’cülerin FETÖ’cü olmayanları ‘FETÖ’cü’ diye ihbar edip onları sanık durumuna düşürürken, FETÖ’cülerin bir şekilde serbest bırakıldıkları yönünde yoğun iddialar gündeme geliyor.” şeklinde konuştu.

“Sembolik kişiler üzerinden toplum bu konuları izliyor”

Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sembolik kişiler üzerinden toplum bu konuları izliyor ve gelişmeleri isimler üzerinden örneklendirerek haklı olarak itirazlarda bulunuyorlar. Banka müdürü serbest olurken bankada basit bir hesabı olan insanlar cezalandırılıyor. Asıl müteahhit serbestçe dolaşırken ‘taşeron’ olarak iş yapanlar ‘FETÖ’cü’ diyerek tutuklanıyorlar. Bir şekilde zorlamayla öğretmen olduğu için sendikaya üye olanlar KHK ile meslekten atıldılar, kimileri cezaevlerinde yaşamlarını sürdürüyorlar, kimileri ise KHK ile meslekten atıldıkları ancak haklarında herhangi bir yargı süreci dahi olmadığı halde dışarıda yaşam mücadelesi veriyorlar. KHK ile atılmışsa ise neden hakkında mahkeme süreci işletilmiyor ya da hakkında herhangi bir yargı süreci olmadığı halde neden görevine iade edilmiyor….Hakikaten bu konuda ciddi adaletsizliklerin, hukuksuzlukların olduğunu görüyoruz, duyuyoruz.”

“Damat Ekrem Yeter’in tahliye edilmesi yargıyı şaibe altında bıraktı”

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in 15 Temmuz öncesine ait sosyal medya paylaşımlarının çok net bir şekilde bir çok gerçeği ortaya koyduğuna işaret eden Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’le ilgili verilen kararlar ve benzerleri nihayetinde yargıyı da şaibe altında bırakıyor, sanığı da, sağın ailesini de… Bazı sembolik isimlerin çok net bir şekilde örgütle ilişkisi olduğu halde ‘delil yetersizliği’nden tahliye edilmeleri kamu vicdanını derinden yaralıyor.”

“Adalet yoksa barış da zarar görür”

Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“FETÖ tartışmaları ‘yargı borsası’ iddialarına kadar dayanıyor. Bu konunun siyasi kişilerle ilişkilendirilmesi ve ilişkilendirilen kişilerin geçmişteki söz ve davranışları yargı yanında bürokrasi ve siyaseti de şaibe altında bırakıyor. Ekrem Yeter’in 15 Temmuz öncesi sosyal media paylaşımlarını göndermiş bir arkadaş. O gece saat 24:00’den sonra mesajlar değişmiş ve bunun üzerinden yakın çevresinden sert eleştiriler var. Bu çerçevede bir polemik herkese zarar verir. Bu kişi serbest kalıyorsa ve siz benzer durumdaki ya da daha basit bir sebeple bir kişiyi içeride tutuyorsanız bunu açıklayamazsınız. Yargı, suçluyu beraat ettirir, suçsuzu mahkum ederse, bundan en çok zarar gören kendisi olur. Bu hukuksuzluğun açtığı yarayı hiçbir ilaç tedavi edemez. Adalet yoksa barış da zarar görür. Adalet ve barış yoksa, hiçbir özgürlük güven altında olamaz. Adalet mülkün temelidir. Adaleti feda ederek elde edilen kazanım, kazanım değildir.”

Mehmet Özmen, Ekrem Yeter’in arşivini deşifre etti!

Öte yandan Mehmet Özmen, “delil yetersizliği”nden beraat eden Ekrem Yeter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımları deşifre etti. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, hakkında 15 yıl hapis istemiyle FETÖ üyeliğinden yargılanan Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in ‘delil olmadığı’ gerekçesiyle beraatine sert tepkiler gelmeye devam ediyor. Mehmet Özmen’in arşivinden çıkardığı Ekrem Yeter’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ise Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi için “delil” niteliği taşıyor. Mahkeme için “delil” niteliği taşıyan Ekrem Yeter’in işte o paylaşımları: