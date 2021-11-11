Hem de kolay malzemelerle hazırlayabileceğiniz damat bohçası dilediğiniz pasta süsüsyle adeta bir şahesere dönüşebilir. Peki, damat bohçası tarifi nasıl yapılır? İşte damat bohçası tatlısı tarifi...

Malzemeler

4 adet uzun boylu patlıcan400 gr. az yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

2 – 3 dilim kuru ekmek içi

3 diş sarımsak

1 adet yumurta

3 adet salkım domates

Tuz

Karabiber

Pul Biber

Kekik

1 Çorba kaşığı salça

Patlıcanları ve Köfteleri Kızartmak için Sıvı Yağ

Kürdan ( Yeteri Kadar )

Yapılışı

Öncelikle patlıcanlar alacalı olarak sorulur ve fazla kalın olmamasına dikkat ederek şerit şekilinde kesilir ve 45 dakika civarı tuzlu su da bekletilir. (Acı suyu ve siyah rengi özü çıksun diye) Köfte İçin; Kıyma üzerine iyice ufalanmış ekmek, yumurta, tuz, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğan, sarımsak ve baharatlar eklenerek iyice yoğurulur küçük köfteler haline gitirilir ve 30 dk kadar bekletilir. Bekletilen patlıcanlar ve köfteler sıvı yağ da hafif şekilde kızartılır ve yağını çekmesi için havlu peçete üzerine alınır. Ortası küçük bir kase alınır kızaran patlıcanlar artı şekli kasenin dibine gelecek şekilde serilir ve üzerine 2 adet köfte koyulur. Köfteleri bohça sarar gibi sıkıca sarıp en üste domates dilimi koyarak ortasına gelecek şekilde yukardan aşağıya kürdan sokulur ve patlıcan ve köfte sabitlenir. Bu şekilde hazırlanan patlıcanlar borcama ya da tepsiye dizilir. 1 tabak içerisine salça, tereyağ ve bahatlar koyulur, üzerine sıcak su eklenir. Tereyağ ve salça eritilip borcama dökülür. Hazırlanan tepsi 200 derece ısınmış fırında 20-25 dk kadar pişirilir. Afiyet olsun.