Damarları temizleyen kür: İbrahim Saraçoğlu damar açıcı kürler! Doğal damar temizleme

Kan akışının damarda engellendiği herhangi bir durumda meydana gelen tıkanıklık, pıhtının büyüklüğüne ve yerine göre vücudun fonksiyonlarında soruna yol açar. Bu durumda, erken teşhis ve hızlı tedavi ölümcül sonuçlara varmamak açısından büyük önem taşır. Günümüzde sigara, alkol, stres, kolesterol, hareketsizlik, olumsuz yaşam koşulları ve beslenme tarzının etkili olduğu damar tıkanıklığı tedavisi mümkün.

Damar Tıkanıklığı Nasıl Açılır? Doğal damar temizleme

Limon

Damar tıkanıklığı ne iyi gelir diyenler sofrasından limonu eksik etmemeli. Limon sayesinde kanın sulanması desteklenir ve olası bir kan pıhtılaşması sorunu önlenir. Eğer kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız; limon tüketimini ölçülü yapmaya dikkat ediniz. Limon damarları rahatlatan ve kanı temizleyen mucize bir besindir.

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Sarımsak, zerdeçal, kekik, zencefil, elma, ananas, muz, domates, üzüm, çilek, kiraz, kızılcık, bal, yeşil çay, çuha çiçeği çayı, soya, fasulye, kayısı, portakal, böğürtlen, erik, hindiba gibi baharat, sebze ve meyvelerden elde edilen besinler damar tıkanıklığı tedavisinde aşama kaydetmenizi sağlar.

Doğal beslenme tarzıyla bu hastalıklardan doğan şikayetleri en aza indirebiliriz. Peki, damar tıkanıklığı nasıl açılır? Kalp ve damar sağlığına iyi gelen kür nasıl yapılır? İbrahim Saraçoğlu'nun kalp ve damar sağlığı için önerdiği maydanoz, limon ve sarımsak kürü nasıl yapılır? İşte cevabı...

Diyanet TV'de açıklamalarda bulunan Prof.Dr. İbrahim Saraçoğlu: "Maydanoz-limon- sarımsak ürü ile karaciğeri toksinlerden arındırır. Güne dinç kalkmanızı sağlar." ifadelerini kullandı.

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Kalp-damar sağlığı, karaciğer yağlanaması ve yüksek tansiyonşa ilgili kürleriyle tanınan Prof.Dr İbrahim Saraçoğlu maydanoz-limon-sarımsak kürünün faydalarını ve nasıl yapılacağını anlattı.

Saraçoğlu: "Eğer ailenizde erken kalp krizi geçiren varsa damar sertliği ve yüksek tansiyon, böbrek yetmezliği şikayeti olan varsa bu kür bulunmaz bir nimettir. Maydanozla limonun bir araya gelmesi bir ömre bedel. Köy maydanozu alın. Mantar hastalığına maydanoz çok etkilidir. İlacın etkisini katmerlendiriyor. Kalp damarları tıkananlar, karaciğeri yağlananlar, damar yağlanması yaşayanlar mutlaka bu kürü uygulasın. 6 ayda bir uyguladığım bir kürdür. Sabah aç karnına yapın. Sabahları yorgun kalkanlar bu kürü uygulayacaklar.

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ MALZEMELER

15-16 sap maydanoz

2 yemek kaşığı limon suyu

1 diş sarımsak

1 bardak su

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜ YAPILIŞI

Tüm malzemeleri blendırdan geçirin. Sabahları aç karnına için ve yatın daha etkili.

MAYDANOZ-LİMON-SARIMSAK KÜRÜNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

-İlk 3 gün sarımsaklı uygulayın.

-4-5-6. gün sarımsaksız uygulayın.

-3 gün sarımsaklı 3 gün sarımsaksız toplamda 27 gün uygulayın. Bu kürü 6 ayda bir uygulayabilirsiniz.